Susep debate temas estratégicos do setor em encontro com CEOs mulheres do mercado de seguros

4ª edição do evento foi realizada em 12 de junho, em São Paulo – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Superintendente Alessandro Octaviani e pelo Diretor Marcilio Nascimento, participou, nesta sexta-feira (12), em São Paulo (SP), de encontro com CEOs mulheres do mercado de seguros, organizado pela CEO da Prudential do Brasil, Patrícia Freitas. Pela Autarquia, também compareceram a Ouvidora, Aline Vieira, a Coordenadora da Assessoria Técnica da superintendência, Marcia Calvano, e a Chefe de Gabinete, Bruna Souza.

O evento, que está em sua quarta edição, reúne lideranças femininas do mercado segurador e representantes da Susep para o debate de temas estratégicos para o desenvolvimento do setor.

Durante o encontro, o Superintendente Alessandro Octaviani destacou a importância de espaços de diálogo entre regulador e mercado para o avanço de pautas relevantes para o setor. Entre os temas abordados estiveram: a regulamentação da Lei do Contrato de Seguro; seguro de vida universal; seguros e infraestrutura; Letra de Risco de seguros (LRS); seguro rural; resseguro; além dos trabalhos conduzidos pela Susep para o desenvolvimento de soluções voltadas à proteção da população diante de eventos climáticos extremos, incluindo o grupo de trabalho instituído pela Autarquia para discutir e propor recomendações relacionadas ao Seguro Catástrofe.

“O Brasil pode contar com a tecnologia securitária para ser um país resiliente e ter a sua população mais protegida, mas para isso teremos que ser capazes de criar as estruturas institucionais, de mercado e de uma política nacional de seguros privados”, disse Octaviani.

A CEO da Prudential do Brasil, Patrícia Freitas, ressaltou a importância do encontro como espaço de diálogo e construção conjunta entre o mercado segurador e o regulador. “Esta é mais uma agenda de escuta ativa, troca e construção conjunta por meio do diálogo e ação, essenciais para ampliar a proteção da sociedade e reiterar a relevância do seguro para o desenvolvimento do país”, afirmou a gestora. A participação da Susep no encontro reforça a importância do diálogo com o setor e da presença feminina em posições de liderança no mercado segurador.