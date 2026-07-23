SulAmérica registra mais de 40% de aumento na demanda por seguro-viagem em 2026

Destinos com maior procura estão na América do Sul, América Central e Europa – Em um ano com diversos feriados prolongados e Copa do Mundo, o seguro-viagem tem se tornado um item cada vez mais frequente na vidados brasileiros. De acordo com levantamento da SulAmérica, a demanda por esse tipo de proteção cresceu 41% no primeiro semestre de 2026, em comparação ao mesmo período do ano passado.

As contratações são principalmente para destinos da América do Sul, América Central e Europa. Viagens no território brasileiro e para América do Norte aparecem na sequência. Para Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos, o movimento é reflexo de uma mudança de comportamento do consumidor e maior poder de compra.

“O fato de o brasileiro buscar mais proteção contra imprevistos durante as viagens nacionais e internacionais indica uma maior conscientização da necessidade do seguro-viagem. Assim como hospedagem, transporte e as demais despesas planejadas, o seguro também deve entrar no orçamento. O custo-benefício vale realmente a pena”, comenta o executivo.

Sobre a SulAmérica Investimentos

A SulAmérica Investimentos é uma das maiores gestoras independentes do país, com três décadas de história e nota máxima na S&P há 15 anos. Com cerca de R$ 95 bilhões sob gestão,possui uma ampla prateleira de produtos e variadas estratégias. Foi eleita a melhor gestora em Renda Fixa e melhor gestora especialista do ano pelo Guia FGV/2025, além de estar nos rankings Top Asset e Melhores Fundos da Revista Investidor Institucional. Pertence à marca SulAmérica, que nasceu há 130 anos e hoje se dedica a cuidar de milhões de clientes com produtos e serviços de Saúde, Odonto, Vida e Previdência. Para mais informações, acesse o site da SulAmérica Investimentos.

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