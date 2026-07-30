Starr amplia seu portfólio de produtos digitais no Brasil com o Seguro de Erros e Omissões (E&O)

Companhia amplia suas capacidades de distribuição digital no Brasil com a inclusão do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) no Portal do Corretor, reforçando sua estratégia de expansão no Middle Market. A Starr, organização global de investimentos e seguros, anuncia a inclusão de seu produto de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (E&O) em seu portal digital de negócios no Brasil, ampliando ainda mais suas capacidades de distribuição digital e tornando mais ágil e simples o processo de cotação e emissão online de apólices pelos corretores.

A disponibilização do Seguro de E&O dá continuidade ao recente lançamento do produto de Responsabilidade Civil Geral no portal digital da Starr e faz parte dos investimentos contínuos da companhia na expansão de sua estratégia de distribuição digital no Brasil. Por meio de uma jornada totalmente digital, os corretores podem cotar e emitir apólices em poucos minutos, contando ao mesmo tempo com a reconhecida expertise técnica de subscrição da Starr.

“O lançamento do Seguro de E&O foi impulsionado por um foco claro na experiência dos corretores que atuam com pequenas e médias empresas e necessitam de cotações rápidas”, afirma Tiago Lino, Gerente de Financial Lines da Starr Brasil. “Ao simplificarmos o processo de cotação e emissão de apólices, os corretores passam menos tempo em atividades administrativas e mais tempo apoiando seus clientes. O resultado é uma experiência mais ágil e intuitiva, com apólices de Responsabilidade Civil Profissional cotadas e emitidas em poucos minutos, sem comprometer a qualidade técnica de subscrição pela qual a Starr é reconhecida.”

“Este lançamento representa mais um importante passo em nossa estratégia de ampliar o portfólio, acelerar a distribuição e aumentar a eficiência operacional para os corretores, mantendo a excelência em subscrição e fortalecendo nossas parcerias com o mercado”, destaca Denis Maelaro, Chief Underwriting Officer da Starr Brasil. “Ao combinar nossa expertise técnica com uma jornada digital simples e eficiente, proporcionamos uma melhor experiência aos corretores e apoiamos novas oportunidades de crescimento no segmento de pequenas e médias empresas.”

“O lançamento do produto de Erros e Omissões (E&O) no Portal do Corretor representa mais um marco importante na evolução digital da Starr no Brasil”, afirma Igor Di Beo, CEO da Starr Brasil. “Continuamos investindo em soluções que facilitam a realização de negócios com a Starr, ao mesmo tempo em que ampliamos nosso portfólio e fortalecemos nossas parcerias em todo o mercado.”

Sobre a Starr

Starr é o nome comercial do negócio de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e das empresas de Seguros, Resseguros e Assistência em Viagem da Starr International Company, Inc. e suas subsidiárias. A Starr é uma organização global líder em Investimentos, Seguros e Resseguros, com presença em seis continentes. Por meio de suas companhias operacionais de (res)seguros, a Starr oferece produtos de seguros patrimoniais, de responsabilidade civil e de acidentes e viagem, além de uma ampla gama de coberturas especializadas, incluindo aviação, marítimo, energia e responsabilidade civil, além de subscrever produtos de resseguro a partir de Londres e Bermudas. As subsidiárias seguradoras da Starr domiciliadas nos Estados Unidos, Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido possuem classificação “A” (Excelente) pela AM Best. Os sindicatos da Starr no Lloyd’s contam com a classificação “AA-” (Muito Forte) da Standard & Poor’s.

Divulgado pela Rein4ce em nome da Starr.