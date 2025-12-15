Simetria fortalece operações e projeta expansão nacional em 2026

A Simetria Brasil encerrou 2025 com avanços consistentes em suas operações, expansão comercial e fortalecimento de iniciativas internas. O ano foi marcado pelo aprimoramento de processos, ampliação de parcerias com corretores — principal canal de distribuição da plataforma de vendas — e investimentos em tecnologia, consolidando bases para um ciclo de crescimento nacional previsto para 2026, em alinhamento à estratégia da holding ESB.Corp, controladora da empresa.

Segundo o coordenador-geral, Weslley Correa, os resultados evidenciam evolução contínua da empresa. “Buscamos manter uma curva de crescimento sustentável. Em 2025, modernizamos processos e ampliamos frentes comerciais. Em 2026, a meta é preservar a expansão em dois dígitos, apoiada por automação e tecnologia, fortalecendo o papel analítico do backoffice”, explica.

No Canal Externo e na Assessoria Benefício Intelectual, o ano foi de ampliação da base de parceiros e consolidação do modelo de assessoria. A coordenadora Júlia Costa destaca que o movimento reforça a confiança do mercado. “Crescemos em parcerias e aprofundamos relações. A entrada de novas operadoras no modelo de assessoria mostra que nossa entrega tem gerado valor. Em 2026, seguiremos ampliando conexões e fortalecendo nosso posicionamento”, garante.

O projeto Intelligence, voltado ao canal interno, registrou avanços com o lançamento da Academia de Vendas Online, que permitiu padronizar treinamentos e ampliar o alcance da capacitação. De acordo com o coordenador Darjan Duarte, o formato digital integrará a expansão geográfica prevista. “A Academia Online nos deu escala e agilidade. Em 2026, abriremos novas turmas alinhadas ao projeto de expansão física da Simetria. O crescimento precisa vir acompanhado de estrutura e desenvolvimento de pessoas”, argumenta.

A área de Grandes Contas também evoluiu com novos parceiros e incremento nas oportunidades de negócio. O coordenador Alexandre Franco menciona os preparativos para o próximo ano. “Encerramos 2025 com conquistas relevantes e ampliação do portfólio. Com novos parceiros comerciais chegando, teremos mais oportunidades e reforço da equipe. O foco é manter um trabalho técnico e próximo das necessidades das grandes empresas”, afirma.

O diretor Comercial e de Operações da companhia, Leonardo Falcão, avalia que os avanços de 2025 sustentam a projeção de expansão da Simetria no próximo ano. “Os resultados refletem integração entre as áreas e uma operação mais estruturada. Vamos avançar em eficiência, ampliar presença nacional e fortalecer a inteligência comercial. Nosso objetivo é consolidar um modelo baseado em tecnologia, processos integrados e qualificação permanente das equipes”, ressalta.

Para celebrar os resultados do ano, foi realizada uma confraternização no dia 4 de dezembro, no Espaço Unique, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 700 convidados, entre colaboradores das empresas da holding ESB.Corp, parceiros de negócios, corretores de seguros e lideranças do setor. O encontro marcou o encerramento das atividades de 2025 e reforçou a importância do relacionamento entre todos os públicos que integram o ecossistema da Simetria Brasil.

Foto Diretores e coordenadores da Simetria Brasil celebram resultados durante evento de confraternização