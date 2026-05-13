Susep publica normativo sobre sua Política de Gestão de Riscos

Resolução Susep nº 86/2026 foi publicada hoje e possui vigência imediata – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou hoje (11) a Resolução Susep nº 86, de 04 de maio de 2026, que institui o Sistema de Gestão de Riscos da autarquia e dispõe sobre a sua Política de Gestão de Riscos, aplicável aos riscos internos que possam comprometer o alcance dos objetivos institucionais.

O objetivo principal do normativo é atualizar a Política de Gestão de Riscos da Susep, vigente desde 2019, com vistas a adequá-la à realidade atual da Administração Pública Federal. Além disso, a publicação da resolução objetiva tornar a gestão de riscos institucionais parte integrante da estrutura de governança da Susep, fortalecendo a Cultura da Gestão de Riscos entre os seus colaboradores.

Para conhecer o normativo na íntegra, acesse a Resolução Susep nº 86, de 04 de maio e 2026:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-susep-n-86-de-4-de-maio-de-2026-704430513