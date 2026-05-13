CVG-RJ teve atuação de destaque no ENCONSEG 2026

A presidente Sonia Marra foi mediadora do painel “Vida e Previdência: Estratégia para gerar mais negócios e fidelizar clientes” – A edição 2026 do ENCONSEG (Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro), realizada pelo Sincor-RJ, nesta segunda, dia 11 de maio, no Centro de Convenções do Prodigy Hotel Santos Dumont, teve grande participação de corretores, seguradores e lideranças do mercado para debater o futuro e apontar caminhos para o crescimento do setor, que tem como meta passar de 6% para 10% do PIB até 2030.

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) marcou presença no evento com a presidente Sonia Marra atuando como mediadora do painel que reuniu executivos para discutir sobre longevidade, relacionamento com clientes e oportunidades para o corretor no mercado de seguros de pessoas.

Escuta do corretor – Durante o debate sobre Vida e Previdência, um dos principais pontos destacados foi a importância da escuta ativa dos corretores de seguros pelas seguradoras para a evolução dos produtos e das coberturas oferecidas ao mercado. Sonia Marra que além de presidente do CVG-RJ, é coordenadora da Comissão de Vida e Previdência do Sincor-RJ e do SindSeg RJ/ES, ressalta que algumas seguradoras vêm reformulando produtos rapidamente a partir das sugestões apresentadas por corretores durante encontros e debates promovidos por entidades como o Sincor-RJ.

Simplificar – Existe um movimento positivo de construção conjunta. As seguradoras querem ouvir os corretores, porque entendem que é na ponta que estão as principais percepções do cliente, gerando respostas concretas, com melhorias em produtos, processos e linguagem. “Ainda há um grande desconhecimento sobre as possibilidades que o seguro de vida oferece. O mercado já oferece soluções e coberturas importantes para diferentes perfis e faixas etárias, mas o consumidor muitas vezes não conhece essa amplitude. O corretor tem um papel essencial nesse processo, levando informação, proteção e planejamento financeiro de forma simples e acessível”, ressaltou Sonia Marra.

Presenças – Prestigiando o painel, lideranças do mercado como Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, Amílcar Vianna, diretor da AECOR-RJ e Gustavo Doria, fundador do CQCS, Liliana Caldeira, professora da Escola de Negócios e Seguros (ENS) e Beatriz Herranz, diretora executiva da FENAPREVI. Reforçando o apoio institucional e a importância da iniciativa, também estiveram presentes pelo CVG-RJ: Leila Nogueira, vice-presidente; Tatiana Antoniazzi, diretora social; Juliana Queiroz, assessora da presidência; Octavio Perissé, assessor da presidência; Wellington Costa, diretor ajunto e Ademir Marins, presidente do Conselho Consultivo.

Relevância – “O ENCONSEG representa uma importante oportunidade de atualização profissional e aproximação entre os diversos segmentos do setor. Eventos com esse objetivo, são extremamente relevantes. O Rio de Janeiro precisava retomar esse protagonismo e o ENCONSEG proporciona justamente isso”, enfatizou a presidente do CVG-RJ.

Além do painel de Vida e Previdência, a programação do evento contou com os debates “O Mercado de Seguros: Os Desafios da Intermediação e a Experiência do Consumidor” e “O Desenvolvimento do Corretor de Seguros no Cenário da Automação”, além de salas de negócios segmentadas para os ramos Auto, Saúde, Vida e Previdência e RE/Grandes Riscos.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para direita: Fábio Magalhães, diretor da Bradesco Vida e Previdência; Juliana Queiroz, superintendente regional RJ/MG/ES e Sul da SulAmérica; Alexandre Vicente, diretor de Vida da HDI; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Caio Souza, diretor de Vida da Allianz; Marcelo Souza, diretor comercial da Icatu e Fábio Lessa, diretor comercial da Capemisa

– Foto: CQCS