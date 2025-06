Selletiva Seguros anuncia Maurício Ramos como novo diretor executivo

A Selletiva Seguros anuncia a chegada de Maurício Ramos como diretor executivo, para assumir a liderança das áreas de Automóvel, Transportes e Benefícios, com o desafio de impulsionar a expansão da assessoria nesses segmentos estratégicos. Com essa movimentação, a empresa vai ampliar a oferta de soluções às corretoras de seguros e fortalecer a parceria com as principais seguradoras do mercado. “É uma honra integrar o time da Selletiva em um momento de relevância para o segmento de Assessorias, essencial para a manutenção das relações comerciais entre as corretoras de seguros e as companhias de seguros”, destacou Ramos.

É graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 30 anos de experiência no setor, possui passagens pela Itaú Seguros, Allianz Seguros, Swiss Re, It’s Seg – Acrisure e Grupo Exalt. O profissional traz em sua bagagem a especialização em gestão de negócios, amplo conhecimento técnico e sólida atuação comercial, liderando equipes funcionais e multiculturais em todo o Brasil.

Para Carlos Eduardo Ribeiro – Duda, fundador e CEO da Selletiva, a chegada do Maurício vai contribuir de forma significativa para intensificar o nosso plano de expansão. “Somos reconhecidos pela nossa atuação em riscos complexos, e temos como um dos objetivos atuar na diversificação, com foco na ampliação do portfólio de produtos e serviços oferecidos às corretoras de seguros”, concluiu.

Foto: Carlos Eduardo Ribeiro e Maurício Ramos