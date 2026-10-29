Seguro auto recua em setembro, com queda mais acentuada para o público feminino

Levantamento da Creditas Seguros aponta retração de 4,49% no valor médio das apólices para o perfil masculino e de 12,59% para o perfil feminino – Durante o mês de setembro, o preço médio do seguro dos dez carros mais vendidos do Brasil, de acordo com o levantamento da [creditas.com/seguros]Creditas Seguros, parte da principal plataforma de crédito com garantia da América Latina.

Para o perfil masculino, o valor médio passou de R$ 2.212,73 em agosto para R$ 2.113,45 em setembro, uma queda de 4,49%. Para o perfil feminino, a retração foi mais expressiva, de R$ 2.118,10 para R$ 1.851,46, uma baixa de 12,59%.

O estudo considera as cotações nas onze capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.

Marcelo Baseoti, gerente da Creditas Seguros, explica que a queda de setembro está diretamente relacionada à renovação da composição do próprio ranking de mais vendidos. “Modelos híbridos e elétricos de ticket mais alto, como o BYD Song Plus e o Dolphin GS180 EV, foram substituídos por veículos populares como o Novo HB20 Comfort, o Mobi Like e o Pulse Drive em setembro. Essa mudança no mix de veículos analisados tem peso direto sobre a média geral. É um movimento estatístico que, apesar de comum, é relevante e reforça a importância de olhar não só a média, mas o comportamento de cada modelo”, explica o executivo.

Destaques de setembro

Entre os modelos analisados, o Haval H6 HEV2 1.5 liderou o ranking como a apólice mais cara, com média de R$ 3.499,35 para o perfil masculino e R$ 3.353,47 para o perfil feminino. Já o Novo HB20 Comfort 1.0, recém-chegado ao ranking, registrou a apólice mais acessível entre os homens (R$ 1.688,43), enquanto o Novo Onix Hatch 1.0 teve o menor valor médio entre as mulheres (R$ 1.404,38).

Analisando as capitais, o Rio de Janeiro manteve os valores médios mais altos para ambos os perfis (R$ 3.156,78 para homens e R$ 2.513,29 para mulheres), seguido por Vitória (ES) (R$ 2.608,17 para homens e R$ 2.190,82 para mulheres).

Para o perfil masculino, as capitais com as médias mais baratas foram:

Florianópolis (SC): R$ 1.869,96;

São Paulo (SP): R$ 1.904,43;

Recife (PE): R$ 1.906,29.

Já para o perfil feminino, as capitais com as médias mais acessíveis foram:

São Paulo (SP): R$ 1.704,51;

Florianópolis (SC): R$ 1.717,91;

Curitiba (PR): R$ 1.729,78.

Maiores variações por modelo

Novo Polo Track 1.0 12V Flex 5 Portas Manual 4P: Para o perfil masculino, a apólice média subiu de R$ 1.533,03 em agosto para R$ 1.695,03 em setembro, alta de 10,57%. Para o perfil feminino, o aumento foi ainda mais expressivo, de R$ 1.422,82 para R$1.655,50, alta de 16,36%. Entre as capitais, os menores preços para os homens foram em Recife (R$ 1.395,86), São Paulo (R$ 1.512,63) e Salvador (R$ 1.517,83); para as mulheres, em Recife (R$ 1.452,31), São Paulo (R$ 1.467,11) e Florianópolis (R$ 1.523,94).

Argo 1.0 6V Flex Manual 4P: O modelo teve uma das maiores altas do mês para os homens, com a apólice média passando de R$ 1.607,18 em agosto para R$ 1.843,76 em setembro, um avanço de 14,72%. Para as mulheres, a alta foi mais moderada, de R$ 1,472.87para R$ 1.550,59, um aumento de 5,27%. Entre as capitais, os menores preços para os homens foram em Recife (R$ 1.451,47), Salvador (R$ 1.600,43) e Florianópolis (R$ 1.607,71); para as mulheres, em São Paulo (R$ 1.422,28), Porto Alegre (R$ 1.426,24) e Curitiba(R$ 1.430,30).

Haval H6 HEV2 1.5: Em setembro, o modelo foi o de maior valor médio do ranking em ambos os perfis. Para os homens, passando de R$ 3.213,35 para R$ 3.499,35, um aumento de 8,90%; para as mulheres, aumentou de R$ 3.208,60 para R$ 3.353,47, cerca de 4,51%.Entre as capitais, os menores preços para os homens foram em Florianópolis (R$ 2.984,49), São Paulo (R$ 2.984,51) e Distrito Federal (R$ 2.984,52); para as mulheres, em São Paulo (R$ 2.984,47), Distrito Federal (R$ 2.984,49) e Florianópolis (R$ 2.984,50).

BYD Dolphin Mini GS EV 5 Portas Gasolina Automático 4P: O veículo teve a maior alta do mês. Para os homens, a apólice passou de R$ 2,261.47 em agosto para R$ 2,657.12 em setembro, um aumento de 17,50%; para as mulheres, subiu de R$ 2,090.86 para R$ 2,122.97,um reajuste de 1,54%. Entre as capitais, para os homens, os menores preços foram em Florianópolis (R$ 2.230,57), São Paulo (R$ 2.286,67) e Distrito Federal (R$ 2.545,00); para as mulheres, em São Paulo (R$ 1.990,35), Porto Alegre (R$ 2.000,77) e Curitiba (R$2.003,16).

*Detalhes da cotação

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis avaliados com as seguradoras.

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Youse, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 33 anos, casado(a).

Sobre a Creditas Seguros

A Creditas Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte. Adquiridaem 2021 pela Creditas como Minuto Seguros, oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País. Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Plano de Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.

Foto: Marcelo Baseoti, gerente da Creditas Seguros