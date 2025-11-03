Oxxy Seguradora anuncia novo posicionamento e reforça equipe para expansão nacional

A Oxxy Seguradora, primeira companhia na categoria S4 do Brasil autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) a operar seguros e microsseguros inclusivos, inicia uma nova fase de atuação no mercado. Fundada em Florianópolis (SC) há quatro anos, a empresa anuncia seu reposicionamento estratégico, com foco na personalização de produtos, ampliação do portfólio e expansão para novas regiões do país.

O diretor da companhia, Tauã Masseroni, ressalta que o reposicionamento vai além da identidade visual e reflete uma mudança na forma como a seguradora atua e se relaciona com o mercado, reforçando sua essência como “uma empresa flexível, inovadora e próxima do corretor de seguros” — principal parceiro do negócio.

O slogan da companhia — “Um novo ar no mercado de seguros” — traduz o momento vivido pela Oxxy e expressa uma visão contemporânea sobre o papel do seguro na vida das pessoas e das empresas. “Queremos oxxigenar o mercado com produtos sob medida, criados em parceria com os corretores, que são o elo essencial entre a seguradora e o cliente”, afirma.

Segundo o executivo, o novo posicionamento está ancorado na oferta de produtos customizáveis, desenvolvidos a partir das demandas de corretores e assessorias. Essa abordagem permite à Oxxy atuar com agilidade em diferentes frentes — dos microsseguros inclusivos a produtos voltados ao público de alta renda, como seguros para joalherias, obras de arte e animais de elite.

O portfólio inclui seguros de Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Prestamista, Auto Frota, Riscos Diversos e Microsseguro de Pessoas Coletivo, todos com condições flexíveis e possibilidade de personalização. A companhia também opera no modelo white label, desenvolvendo soluções sob medida para parceiros estratégicos.

Masseroni acrescenta que a empresa nasceu com o propósito de simplificar o acesso ao seguro, tanto para quem vende quanto para quem contrata. De acordo com o executivo, a proposta da companhia é fugir do modelo engessado e criar seguros que se encaixem na realidade das pessoas. “Quando o corretor traz uma demanda, a equipe técnica está preparada para construir, junto, a melhor solução. Essa é a essência da Oxxy: flexibilidade com responsabilidade técnica e foco na entrega”, argumenta.

Com operação consolidada no Sul do país, a seguradora prepara-se para expandir sua presença no mercado, iniciando pela Região Sudeste, com novas parcerias e produtos em processo de aprovação na Susep. De acordo com o diretor, a meta é fazer da Oxxy uma seguradora nacional, reconhecida pela inovação e pela capacidade de adaptação às mudanças do mercado. “A Oxxy nasceu fora do eixo Rio-São Paulo e agora se prepara para competir em escala nacional. O objetivo é nos tornarmos uma alternativa sólida e criativa para corretores e assessorias que buscam algo diferente das grandes estruturas tradicionais”, argumenta.

Novas contratações

Para apoiar o novo ciclo de expansão, a companhia anunciou recentemente a chegada de dois executivos experientes ao seu time. Mari Fernandes assume o cargo de superintendente comercial. Ela acumula três décadas de trajetória no setor, com ampla atuação em seguros de pessoas e grandes riscos. Ao longo da carreira, ocupou cargos de gestão na SulAmérica e na Allianz, em diferentes regiões do país. Já Felipe Carvalho é o novo gestor comercial. Ele possui 33 anos de experiência no mercado de seguros, com passagens pela Porto, Liberty Seguros, Previsul Seguradora, MBM Seguradora e Grupo Ferra, onde atuou como head de Vida e Benefícios. O executivo também é o atual presidente do Clube de Seguros de Vida e Benefícios de Santa Catarina (CVG-SC).

“A chegada de profissionais com essa bagagem e visão de mercado está totalmente alinhada ao momento da Oxxy. Estamos estruturando uma equipe capaz de impulsionar novos negócios, com foco em inovação, relacionamento e geração de valor para corretores e parceiros em todo o Brasil”, conclui Masseroni.

Foto: Pedro Duvanel, gerente comercial; Mari Fernandes, superintendente comercial; Tauã Masseroni, diretor da Oxxy Seguradora; e Felipe Carvalho, gestor comercial