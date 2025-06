MetLife destaca tendências do setor de seguros no MetLife On 2025

Evento itinerante percorreu cinco capitais, com painéis sobre inovação, transformação, comportamento do consumidor, inteligência artificial e macroeconomia – A 8ª edição do repaginado MetLife On – Insights que Inspiram Sucessos chegou ao fim, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário da MetLife no Brasil. Realizado em cinco capitais brasileiras, o evento reuniu parceiros estratégicos e seus clientes em uma série de encontros voltados à troca de conhecimento, networking e reflexão sobre os rumos do mercado e da sociedade.

A edição de 2025 passou por Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e foi encerrada no Rio de Janeiro, reunindo mais de 800 pessoas que compõem o ecossistema da MetLife. Com uma curadoria alinhada com as tendências, o MetLife On proporcionou painéis e palestras com especialistas renomados, como a economista Zeina Latif, o professor e palestrante Edney Souza (Interney) e a advogada e professora Angélica Carlin, abordando temas que impactam o cotidiano das pessoas como inovação, transformação digital, comportamento do consumidor, inteligência artificial e macroeconomia.

“Foi uma jornada repleta de aprendizados que, certamente, impulsionarão o sucesso de nossos parceiros e clientes. Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para fazer desta edição um verdadeiro marco de conhecimento e conexão.” finaliza Ramon Gomez, VP Comercial da MetLife Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br