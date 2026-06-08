Itaú Empresas lança Seguro Transações para ajudar pequenas e médias empresas a proteger seus negócios

Nova solução oferece uma camada complementar de proteção financeira para a conta PJ, reduzindo impactos em transações sob coação e após roubo de celular ou cartão, além do roubo após saque em espécie – O Itaú Empresas anuncia o lançamento do Seguro Transações, uma solução criada para ajudar pequenas e médias empresas a reduzirem os impactos financeiros e operacionais causados por transações realizadas sob coação ou movimentações indevidas na conta bancária. Desenvolvido para a realidade da pessoa jurídica, o produto protege a conta da empresa e seus usuários autorizados, oferecendo mais proteção para sua operação financeira e reforçando o posicionamento do banco como parceiro na gestão de riscos nos negócios.

A nova solução foi pensada para apoiar a empresa em um aspecto central: a continuidade do negócio diante de situações que podem comprometer sua operação mesmo com mecanismos de proteção já existentes – como transações realizadas sob coação, uso forçado da conta ou do cartão, operações indevidas após roubo de celular ou cartão e roubo após saque em espécie. Nesses casos, o seguro funciona como uma camada complementar de proteção financeira, ajudando o empreendedor a preservar o caixa e a retomar a operação com mais agilidade.

Um dos diferenciais do Seguro Transações está em sua estrutura, desenhada a partir das necessidades do cliente PJ. O produto considera a dinâmica e o fluxo de caixa das empresas, com cobertura para a conta bancária do negócio e para todos os usuários autorizados a movimentá-la, incluindo sócios e funcionários com permissão de uso. A cobertura contempla diferentes tipos de movimentações associadas ao uso da conta, incluindo uso de cartões, pagamentos, Pix e transferências.

“Nas pequenas e médias empresas, a conta bancária é central para a operação do dia a dia. Com o Seguro Transações, queremos oferecer uma solução aderente a essa realidade, ampliando sua proteção e trazendo mais tranquilidade para que os empresários sigam focados na gestão e no crescimento de sua empresa”, afirma Renato Mansur, diretor do Itaú Empresas. “Desenvolvemos uma solução que reúne, em um só produto, coberturas importantes para a rotina financeira das empresas, muitas vezes oferecidas de forma separada. Além da amplitude de proteção para todas as pessoas que podem operar a conta, o seguro também abrange a diversidade de transações que podem ser realizadas no dia a dia, com uma proteção integrada de conta, cartões e saques.”

Com o lançamento, o Itaú Empresas reforça sua atuação como parceiro estratégico das PMEs, indo além da oferta de serviços financeiros para apoiar também a gestão de riscos do negócio. Ao combinar conveniência, aderência à realidade operacional das empresas e proteção complementar em momentos críticos, a instituição amplia seu portfólio de soluções voltadas à segurança e à continuidade das operações de seus clientes.

O produto já está disponível para contratação de forma 100% digital pelo app Itaú Empresas, na home de seguros, com acionamento digital 24 horas por dia. A solução chega com opções de pacotes, permitindo que o cliente escolha a alternativa mais adequada ao perfil e à operação da empresa. Os valores variam de acordo com o perfil de cada cliente e as características de sua operação. O seguro não possui franquia nem carência.

O app Itaú Empresas já possui diversos atributos de segurança com foco em reforçar a proteção do cliente em transações, compras e uso dos canais digitais. Entre eles estão funcionalidades como iToken, geolocalização, biometria (facial e Touch ID), senha de acesso, alertas (ligações suspeitas, prevenção à fraude), bloqueios (cartão físico e preventivo) e proteções automáticas. Nesse contexto, o Seguro Transações surge como um complemento da proteção em diferentes casos, ampliando a completude de segurança do cliente Itaú.

Sobre o Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco é um banco digital com a conveniência do atendimento físico. Estamos presentes em 18 países e temos mais de 70 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas de todos os segmentos, a quem oferecemos as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. Temos uma agenda estratégica com foco na centralidade do cliente, que passa por duas transformações: cultural e digital, ambas sustentadas na diversidade do nosso povo. Fomos selecionados pela 24ª vez consecutiva para fazer parte do Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a integrar o índice desde sua criação, em 1999.