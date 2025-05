Grupo Açotubo lança corretora de seguros e espera cobrir até R$ 30 mi no primeiro ano

Corretora de seguros voltada à proteção patrimonial e empresarial surge com foco na diversificação dos negócios do grupo – O Grupo Açotubo, uma das maiores distribuidoras de aço siderúrgico do país, anuncia a entrada no mercado de seguros com o lançamento da corretora Firenze Seguros. A nova empresa nasce com foco em seguros corporativos, patrimoniais e benefícios, ampliando o portfólio com mais uma vertical estratégica. A expectativa é atingir um prêmio bruto de R$ 30 mi já no primeiro ano de operação.

“Com a corretora, damos mais um passo na construção de um ecossistema sólido, diversificado e comprometido com soluções que fazem a diferença na vida das empresas. Estamos dedicados a aprimorar continuamente a experiência dos nossos clientes, proporcionando um portfólio de soluções completo, pensado para simplificar o dia a dia e atender todas as suas necessidades.”, explica Wilson Bassi, sócio-fundador e diretor-financeiro do Grupo Açotubo.

A Firenze Seguros será o hub de gestão de riscos e seguros do Grupo Açotubo, apoiada pela plataforma operacional da Apure Corretora de Seguros, parceira com 10 anos de mercado, mais de 500 clientes corporativos e R$ 150 milhões em prêmios administrados. Essa estrutura assegura escala imediata e governança necessária para atender grandes grupos corporativos com acesso a especialistas dedicados e amplo relacionamento com grupos seguradores.

O propósito do novo negócio é oferecer proteção de forma consultiva e personalizada, atendendo tanto empresas do ecossistema Açotubo quanto o mercado externo. O corretor responsável será Marcelo Alfano, CEO da Apure Seguros, com mais de 10 anos de experiência no mercado de corretoras.

Sobre o Grupo Açotubo

Com 51 anos de atividades, o Grupo Açotubo é reconhecido pelo portfólio, serviços e soluções em distribuição siderúrgica. A empresa tem cinco unidades de negócio, sendo Tubos e Aços, Conexões, Aços Inoxidáveis, Soluções Integradas e Sistemas de Ancoragem (Incotep), com unidades estratégicas posicionadas em diferentes regiões para atendimento em todo o Brasil, Peru e Colômbia. Com investimentos constantes em tecnologia e infraestrutura, a empresa tem como meta oferecer soluções aos clientes com agilidade e qualidade em todas as suas necessidades, independentemente de volume. Valoriza seus colaboradores como força motriz de desenvolvimento e tem a responsabilidade social como um de seus principais pilares, mantendo controlados os impactos ambientais das operações visando a sustentabilidade do negócio.

Foto: Wilson Bassi, sócio-fundador e diretor-financeiro do Grupo Açotubo (último da esquerda para direita) junto com os outros sócios fundadores da Açotubo.