Galpões logísticos ampliam ocupação e reforçam demanda por garantias ágeis na infraestrutura corporativa

Expansão impulsionada pelo e-commerce e interiorização exige modelos de contratação com segurança e rapidez; Junto Seguros observa aumento expressivo na busca por Fiança Locatícia em operações empresariais – O mercado brasileiro de galpões logísticos atravessa um dos ciclos mais fortes da última década, impulsionado pela expansão do e-commerce, pela descentralização de centros de distribuição e pela pressão por entregas mais rápidas. Nos últimos anos, o estoque nacional cresceu acima de 10% ao ano, somando mais de 35 milhões de m² de ABL, enquanto a taxa de vacância atingiu patamares historicamente baixos, próximos de 7%, segundo dados de consultorias como JLL e Colliers.

A demanda tem avançado para além dos grandes centros. A interiorização, com destaque para eixos rodoviários estratégicos e cidades médias em estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo, intensificou a busca por estruturas modernas, climatizadas, automatizadas e preparadas para operações de alta rotatividade.

Essa transformação ampliou o peso das garantias contratuais no ciclo de construção, ocupação e manutenção dos galpões. Em operações que envolvem contratos de longo prazo, grandes investimentos e múltiplos fornecedores, modelos de garantia ágeis e digitais se tornaram essenciais para destravar negociações e reduzir riscos.

Para Jorge Câmara, Head de Fiança Locatícia da Junto Seguros, o movimento é estrutural. “A profissionalização do setor logístico elevou o padrão dos contratos. Hoje, grandes operações exigem velocidade, previsibilidade e modelos que reduzam a fricção entre locadores, locatários e investidores. A fiança locatícia responde diretamente a essa necessidade, porque entrega segurança com análise técnica precisa e emissão digital em prazos curtos.”

Nos últimos cinco anos, a oferta de galpões mais que dobrou, acompanhando o crescimento de grandes empresas de produtos e operadores logísticos. Só o e-commerce já responde por 38% da ocupação nacional, conforme levantamento da RB Investimentos divulgado pelo NeoFeed. Ao mesmo tempo, fundos imobiliários e investidores institucionais ampliaram sua participação no segmento, fortalecendo a demanda por governança, mitigação de risco e contratos mais padronizados.

Segundo Câmara, essa expansão traz novas exigências contratuais: “nos projetos atuais, o Locatícia Junto tem papel crucial não apenas no aluguel, mas também na construção, retrofit e expansão de complexos logísticos. Quando falamos de operações que envolvem milhões de reais em ativos, qualquer atraso, inadimplência ou ruptura pode comprometer toda a cadeia. Garantias bem estruturadas dão sustentação jurídica e financeira para que esses empreendimentos sigam avançando.”

A expansão também se reflete diretamente no volume de análises e emissões realizadas pela Junto Seguros em projetos logísticos. Nos últimos 12 meses, a companhia registrou crescimento acelerado na procura por garantias associadas a contratos empresariais, acompanhando a evolução do mercado. O avanço é mais intenso em estados que concentram novos hubs logísticos, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo, e dialoga com o aumento nacional da absorção líquida, que ultrapassou um milhão de m² em 2025, segundo a Cushman & Wakefield, além da valorização média de 34% no metro quadrado em três anos. Para os especialistas da Junto, esses indicadores reforçam que a demanda por garantias sofisticadas deve seguir acompanhando a interiorização da infraestrutura logística e o fortalecimento do e-commerce como motor da ocupação.

Com valor de locação crescente, que em polos como Cajamar, Grande ABC e regiões portuárias já ultrapassam R$ 30/m², e a menor taxa de vacância da série histórica, o setor vive um momento em que segurança, previsibilidade e rapidez se tornam determinantes para viabilizar operações empresariais.

Nesse cenário, o Locatícia Junto se consolida como uma solução essencial para contratos de alta complexidade, que vão desde locações corporativas de grande porte até operações Built to Suit (BTS) e Sales and Leaseback (SLB), passando por projetos multimilionários de logística e distribuição, além de contratos contínuos de manutenção de infraestrutura e retrofits. Ao oferecer previsibilidade financeira, robustez técnica e um fluxo digital de emissão, o produto sustenta operações que exigem estabilidade, precisão analítica e capacidade de resposta rápida, características cada vez mais determinantes para investidores, locadores e operadores logísticos.

