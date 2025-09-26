Search
Crescimento do setor de infraestrutura impulsiona avanço do Seguro Riscos de Engenharia

Ricardo Nassif, diretor de Operações de Seguro da Pottencial Seguradora

Modalidade teve avanço de 12% em 2024 e já registra mais de R$ 840 milhões em prêmios emitidos este ano – O setor de infraestrutura tem ganhado cada vez mais destaque no país. Projeções da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indicam que o setor deve receber aportes de R$ 277,9 bilhões este ano, um aumento de 4,2% na comparação com 2024, quando o montante atingiu a marca de R$ 266,8 bilhões. Isso se deve a diversos fatores, como o Novo PAC, Parcerias Público-Privadas e concessões, que podem beneficiar diversas áreas como transporte, saneamento básico, saúde e outras.
O mercado de seguros também se beneficia dos investimentos em infraestrutura, uma vez que oferece ao mercado soluções que garantem as entregas e trazem segurança financeira do início ao fim do projeto. Neste cenário, existem alguns destaques da expansão do segmento de infraestrutura, um deles é o Seguro Riscos de Engenharia.
De acordo com Ricardo Nassif, Diretor de Subscrição da Pottencial Seguradora, empresa líder no mercado brasileiro de Seguro Garantia, os números propiciam o crescimento desse mercado. “Com os incentivos para vermos cada vez mais prédios, pontes, rodovias e projetos de grande escala, o Seguro de Riscos de Engenharia se torna peça-chave para viabilizar e proteger essas construções. Ele garante segurança financeira e operacional contra imprevistos que possam gerar danos materiais ou prejuízos expressivos durante e após a execução das obras, contribuindo diretamente para que o crescimento do setor de infraestrutura seja sólido e sustentável”, diz.
Segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a modalidade de Seguro Riscos de Engenharia registrou mais de R$ 1,116 bilhão em prêmios emitidos no ano de 2024, um crescimento de aproximadamente 12% em relação a 2023, com mais de R$ 986 milhões. Até julho deste ano, o seguro já atingiu a marca de R$ 840 milhões, com expectativas de incremento de 8,2% em 2025, conforme dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) analisando o segmento de “Danos e Responsabilidades”, que engloba o Seguro de Riscos de Engenharia.
“A modalidade auxilia no bom andamento de projetos, com cobertura até a total finalização da obra. Em um cenário no qual os investimentos em infraestrutura são essenciais para o desenvolvimento do país, contar com soluções que unem cobertura ampla e inteligência técnica é um diferencial competitivo. A seguradora atua não apenas como prestadora de serviços, mas como parceira estratégica, apoiando o cliente desde a análise de riscos até a conclusão da obra com segurança e eficiência e proporcionando maior previsibilidade financeira e respaldo técnico frente a imprevistos. Trata-se de uma solução importante para evitar perdas às partes envolvidas”, afirma Nassif.
A Pottencial mantém seu compromisso com o desenvolvimento do setor de infraestrutura ao apoiar grandes projetos de construção civil, saneamento, mobilidade urbana, energia e outros, com participação relevante em diversos projetos por todo o Brasil.

Seguro Garantia

Outra modalidade que já se estabeleceu no mercado segurador, mas ainda possui perspectivas de crescimento é o Seguro Garantia. Segundo a Susep, o Seguro Garantia teve um avanço de 25,07% em prêmios totais nos primeiros sete meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Desde a sanção da Nova Lei de Licitações até ano passado, ainda de acordo com a entidade, a expansão de ambas as modalidades somadas passou dos 66%, saindo de R$ 3,722 bilhões para R$ 6,202 bilhões.
“Estamos vivendo um momento bastante positivo para o Seguro Garantia. O avanço do setor de infraestrutura impulsiona diretamente o crescimento do Seguro Garantia e Riscos de Engenharia, que caminham lado a lado para viabilizar e proteger obras de todos os portes. Enquanto um cobre eventuais danos e prejuízos durante a execução, o outro assegura o cumprimento das obrigações contratuais, transmitindo confiança a contratantes e investidores. Lado a lado, esses produtos fortalecem a segurança e a previsibilidade dos projetos”, finaliza.

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora atua desde 2010 no mercado e tem como propósito proteger o que é valor para as pessoas. Focada no cliente, busca tornar a contratação de seguros mais ágil e simples, garantindo proteção, segurança e tranquilidade para pessoas e patrimônios. Líder nacional em Seguro Garantia e vice-líder em Fiança Locatícia, destaca-se pela confiança e qualidade dos serviços, sempre inovando na forma de proteger o que realmente importa, com soluções cada vez mais eficientes, contando também com os seguros de Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, entre outros.

Foto: Ricardo Nassif, Diretor de Subscrição da Pottencial Seguradora

