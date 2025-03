Confira a agenda de março dos Plantões Técnicos das Comissões

Os Plantões Técnicos das Comissões do Sincor-SP retornam, em março, com as reuniões online gratuitas para os corretores de seguros associados. Especialistas de diversos ramos de seguros estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e oferecer consultoria especializada. Já na próxima semana, a Comissão de Vida, Previdência e Capitalização estará on-line no dia 10 (segunda-feira), a partir das 10h30.

Para participar, o associado deve acompanhar o calendário das reuniões, escolher o ramo que mais interessa, acessar a sala na data e horário marcados, e enviar sua pergunta por chat ou áudio. Caso tenha esquecido seu login, solicite para sua Regional.

Confira a programação e participe:

10/03, às 10h30 – Vida, Previdência e Capitalização

12/03, às 09h30 – Riscos Patrimoniais

13/03, às 15h – Riscos de Engenharia e Resseguros

17/03, às 9h30 – Riscos Rurais

19/03, às 15h – Crédito, Garantia e Fiança

20/03, às 10h30 – Transportes e Cascos

25/03, às 11h – Responsabilidade Civil

26/03, às 10h30 – Saúde Suplementar e Odontológico

27/03, às 09h30 – Automóvel

Fonte: Sincor-SP