Com crescimento de 52%, MAG moderniza unidade em João Pessoa e amplia presença regional

Companhia investe na modernização da operação na capital paraibana e fortalece a disseminação da cultura de proteção financeira no Nordeste – Em uma região onde apenas 9% da população possui seguro de vida, segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), a MAG concluiu a modernização de sua unidade em João Pessoa, reforçando sua estratégia de expansão no Nordeste. A iniciativa integra o plano de atualização dos espaços da companhia em diversas cidades brasileiras, com o objetivo de oferecer mais conforto, funcionalidade e suporte a corretores, especialistas e clientes.

A entrega da unidade acontece em um momento de forte crescimento da operação local. No primeiro quadrimestre de 2026, a seguradora registrou aumento de 52,4% na produção em comparação com o mesmo período de 2025. O número de propostas também avançou 52,3% no intervalo. Atualmente, a unidade conta com 43 especialistas com atuação recorrente ao longo de todo ano.

Outro destaque é que 96,6% da produção da unidade está concentrada em propostas individuais, evidenciando a crescente conscientização da população sobre a importância do planejamento financeiro e da proteção familiar.

“O Nordeste reúne um enorme potencial de crescimento para o mercado de seguros de vida e previdência. Quando observamos que a taxa de adesão ao seguro de vida na região representa cerca da metade da média nacional, percebemos uma oportunidade importante de ampliar o acesso da população à proteção financeira. A modernização da unidade de João Pessoa reforça nosso compromisso de estar cada vez mais próximos dos corretores, especialistas e clientes, oferecendo uma estrutura ainda melhor para sustentar esse crescimento”, afirma Marcio Batistuti, diretor comercial de varejo do Grupo MAG.

A superintendente da unidade de João Pessoa, Sandra Dias, destaca que os resultados obtidos nos primeiros meses do ano refletem a maturidade da operação local e o fortalecimento da cultura de proteção financeira na região.

“Os números mostram a força do trabalho desenvolvido pela nossa equipe comercial e pelos parceiros que atuam conosco. O crescimento acima de 50% em produção e em propostas demonstra que cada vez mais famílias paraibanas estão buscando soluções para proteger seu futuro financeiro. A nova unidade chega para apoiar esse movimento e criar um ambiente ainda mais acolhedor e produtivo para todos que fazem parte da MAG”, ressalta.

Crescimento

Os resultados operacionais e financeiros sustentam esse plano de crescimento. Em 2025, o Grupo MAG registrou lucro líquido recorde de R$ 423 milhões, alta de 36% em relação ao ano anterior. Considerando apenas a operação da MAG Seguros, o lucro líquido atingiu R$ 400 milhões, com crescimento de 35%.

A companhia também arrecadou R$ 3,5 bilhões em 2025, avanço de aproximadamente 10% frente a 2024, e realizou o pagamento de cerca de R$ 800 milhões em benefícios a segurados. As vendas cresceram 20%, totalizando R$ 92,6 milhões em novos negócios.

Outro marco importante foi a ampliação da carteira para mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, aumento de 6% em comparação ao ano anterior. Atualmente, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões, reforçando sua posição entre as principais seguradoras especializadas em vida e previdência do país.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: A superintendente da unidade Sandra Dias destacou o crescimento da companhia.

*Foto: Divulgação