Cobuccio Seguros fecha parceria com a Lojas IM e leva seguro ao varejo fora do grupo

Com mais de 2 milhões de segurados ativos, seguradora do Grupo Adriano Cobuccio amplia a rede de parceiros comerciais e prepara novos produtos para dezembro de 2026 – A Cobuccio Seguros, seguradora do Grupo Adriano Cobuccio, firmou parceria com a Lojas IM, rede de móveis e eletrodomésticos com 30 unidades e sede em Três Pontas (MG), para oferecer seguro prestamista e garantia estendida no momento da compra. A operação, iniciada em abril, integra os produtos à jornada de compra e ao crediário da rede.

O acordo faz parte da estratégia da companhia de ampliar a atuação para além das empresas do grupo. A seguradora também mantém parceria com as Lojas Center Kennedy, rede com 17 unidades e sede em Macapá (AP), para a comercialização de seguro prestamista.

Fundada em julho de 2024, a Cobuccio Seguros nasceu após quatro anos de parceria do grupo com uma grande seguradora do mercado, responsável pela proteção das operações financeiras do conglomerado. Desde o primeiro dia, atende os clientes da BrasilCard e da Ágil Financeira, empresas do grupo, e encerrou 2024 com mais de 470 mil apólices emitidas. Em julho de 2025, passou a buscar parceiros externos e a diversificar o portfólio.

Hoje, a companhia reúne mais de 2 milhões de segurados ativos em todos os estados brasileiros, com maior volume de vendas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Ceará. O foco está em consumidores das classes C, D e E, com pouco acesso a seguros tradicionais, que usam o crediário, o cartão e o crédito pessoal para comprar bens duráveis e organizar o orçamento.

“Estamos iniciando uma nova fase de expansão, com foco no fortalecimento da nossa presença no mercado e na construção de parcerias estratégicas. Queremos estar cada vez mais próximos dos corretores e dos nossos parceiros comerciais, oferecendo produtos que atendam às necessidades de seus clientes, com agilidade, eficiência e qualidade no atendimento. Nosso objetivo é crescer de forma sustentável, ampliar os canais de distribuição e consolidar a Cobuccio Seguros como uma parceira de negócios”, afirma Emidio Passos, diretor comercial da Cobuccio Seguros.

Em 2025, primeiro ano completo de operação, a seguradora registrou R$ 99,3 milhões em prêmios emitidos, ante R$ 48,2 milhões nos seis meses de atividade em 2024, segundo as demonstrações financeiras da companhia.

Com sede em Monte Belo (MG), escritório de apoio comercial em São Paulo (SP) e central de atendimento em Teresina (PI), a seguradora conta com cerca de 50 colaboradores diretos e com a estrutura do grupo, conglomerado fundado em 1999 que reúne mais de 30 empresas e mais de 3.500 colaboradores, com operações estabelecidas nos três setores da economia: produção natural, serviços e produção industrial. A experiência do grupo em crédito, meios de pagamento e serviços financeiros sustenta o modelo da seguradora, baseado na distribuição de produtos integrados às operações dos parceiros.

Varejo com crediário próprio é prioridade

A estratégia de expansão tem como foco redes varejistas regionais de bens duráveis que operam crediário próprio. Nesse perfil, uma única parceria permite oferecer todo o portfólio massificado da seguradora: seguro prestamista, garantia estendida, entre outros.

Para o varejista, o modelo representa uma nova fonte de receita, por meio da remuneração sobre as vendas de seguros, e mais segurança para a carteira de crédito, já que o prestamista reduz a inadimplência em caso de sinistro. A operação é integrada ao processo de venda que a loja já utiliza. A seguradora também oferece ao parceiro treinamento comercial, materiais de divulgação e pós-venda gerenciado pela própria companhia.

A Cobuccio Seguros distribui seus produtos por três canais: as empresas do próprio grupo, as parcerias com empresas que contratam apólices coletivas para colaboradores ou clientes e os corretores e assessorias de seguros credenciados. A companhia também busca acordos com instituições financeiras, fintechs, empresas de crédito, emissores de cartões e empresas de meios de pagamento, com modelos adaptados a cada parceiro.

Proteção para quem toma crédito

O seguro Prestamista é o principal produto da companhia. Ele quita o saldo devedor de um contrato de crédito em situações previstas na apólice, o que evita que a dívida recaia sobre a família do segurado.

As coberturas de morte e invalidez permanente total por acidente estão presentes em todos os planos. Na maior parte deles, uma terceira cobertura varia conforme o vínculo profissional: desemprego involuntário para trabalhadores com carteira assinada; incapacidade física total e temporária por acidente ou doença para autônomos regulamentados; e internação hospitalar por acidente para autônomos não regulamentados e profissionais liberais. Carências, franquias e demais condições variam conforme o produto e a parceria comercial.

Portfólio

A Cobuccio Seguros reúne produtos já disponíveis e outros com lançamento previsto.

Disponíveis

Seguro Prestamista: protege contratos de crédito, com as coberturas descritas acima.

Garantia Estendida: amplia a garantia de fábrica de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, com reparo ou substituição após o fim da garantia original.

Seguro de Vida: oferece amparo financeiro ao segurado e à família, com coberturas para morte natural ou acidental, invalidez total por acidente e auxílio funeral.

Seguro Fatura: protege o cartão contra perda e roubo e assegura o pagamento da fatura em caso de morte, invalidez por acidente ou perda de renda.

Seguro Empresarial: protege o patrimônio e a operação de pequenas e médias empresas, com coberturas organizadas em combos.

Seguro Celular: protege o aparelho contra roubo, furto e danos.

Em breve

Bolsa e Carteira protegida: cobre prejuízos causados por crimes como roubo e furto qualificado. Ele protege tanto os seus pertences físicos quanto os valores financeiros transacionados sob coação.

Seguro Residencial: protege o imóvel e seus bens contra riscos como incêndio, danos elétricos e roubo.

Seguro Condomínio: protege as áreas comuns e a estrutura do condomínio, em atendimento à obrigatoriedade legal de seguro da edificação.

Seguro de Transações Financeiras: protege o cliente contra perdas causadas por transações indevidas, como fraudes e golpes em meios de pagamento, com lançamento previsto para dezembro de 2026.

Novos produtos e Portal do Corretor

Para o primeiro semestre de 2027, está previsto o Portal do Corretor, que vai ampliar o acesso de corretores e assessorias ao portfólio da companhia.

Os produtos são contratados nos canais dos parceiros, do balcão das lojas a aplicativos próprios, com integrações via API ou por troca de arquivos. Em caso de sinistro, o segurado pode acionar a seguradora pelo 0800 123 7010, por ligação ou WhatsApp, e enviar os documentos de forma digital.

Foto: Emidio Passos, diretor comercial da Cobuccio Seguros.