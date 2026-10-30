MetLife avança na oferta de benefícios odontológicos e é finalista do Top of Mind de RH 2026

Reconhecimento acompanha a evolução da proposta de valor da companhia, que combina acesso, conveniência e novas soluções para apoiar a jornada de cuidado dos beneficiários – A MetLife está entre as marcas finalistas do Top of Mind de RH 2026, na categoria Convênio Assistência Odontológica. A indicação reconhece a presença da companhia entre as empresas lembradas pelos profissionais de Recursos Humanos e ocorre em um momento de evolução de sua oferta Dental, com iniciativas voltadas a tornar o benefício mais simples de utilizar e mais relevante na rotina dos beneficiários.

Finalista pela quarta vez na premiação — após conquistar o título em 2010, 2012 e 2013 —, a MetLife reforça sua trajetória no mercado de benefícios corporativos sem deixar de olhar para os próximos passos. A companhia vem aprimorando sua proposta para acompanhar as diferentes necessidades de empresas e colaboradores, somando qualidade assistencial, amplitude de acesso, recursos digitais e benefícios adicionais.

Para Fernanda Vieira, diretora da Unidade de Negócios Dental da MetLife Brasil, o reconhecimento reforça a importância de evoluir continuamente o benefício para gerar valor em diferentes momentos da jornada de cuidado.

“Ser lembrada pelos profissionais de RH mostra que estamos construindo uma relação consistente com as empresas e seus colaboradores. Ao mesmo tempo, esse reconhecimento nos impulsiona a seguir aprimorando a experiência dos beneficiários e buscando novas formas de apoiá-los. Queremos que o plano odontológico entregue valor para além do atendimento em consultório, com qualidade, conveniência e soluções conectadas às necessidades reais das pessoas. O novo benefício, que oferece até R$ 100* por mês para a compra de medicamentos prescritos por dentistas da nossa rede credenciada, é um exemplo concreto desse movimento”, afirma Fernanda Vieira.

Disponível em uma campanha para novos contratos dos segmentos PME e Corporate, o benefício é oferecido sem custo adicional, conforme as condições da oferta. A iniciativa amplia o suporte ao beneficiário após a consulta ao contribuir para a aquisição dos medicamentos indicados pelo dentista da rede credenciada, conectando diferentes etapas do cuidado odontológico.

Com mais de 1 milhão de beneficiários de planos odontológicos no Brasil e mais de 38 mil opções de atendimento em todo o país, a MetLife atende empresas de diferentes portes, com planos disponíveis a partir de duas vidas e diferentes níveis de cobertura. A oferta também reúne recursos digitais que facilitam o uso do plano pelos beneficiários e apoiam as empresas na gestão do benefício.

A MetLife tem ampliado o diálogo com os corretores para compreender as demandas do mercado e evoluir continuamente suas soluções. Essa escuta contribui para a construção de uma oferta cada vez mais aderente às necessidades das empresas e de seus colaboradores, ao mesmo tempo que oferece aos parceiros, que estão no relacionamento com essas empresas, alternativas para uma atuação mais consultiva e direcionada às necessidades de saúde bucal e bem-estar dos colaboradores.

*Somente titulares e dependentes vinculados aos contratos elegíveis poderão utilizar o benefício. Os medicamentos contemplados estão previstos nas condições da campanha e devem ser prescritos por profissionais da rede credenciada.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br