ESSOR analisa os desafios da responsabilidade civil no transporte de passageiros

Aumento de acidentes nas rodovias reforça a importância do seguro RC Ônibus/APP“Quando ocorre um acidente envolvendo um veículo que transporta pessoas, as consequências podem ser muito graves, tanto para as vítimas quanto para a empresa responsável pela operação. É fundamental que o transportador compreenda suas responsabilidades e avalie se as coberturas contratadas são compatíveis com os riscos da atividade”, afirma Wiliana Borba, responsável técnica pelo seguro RC Ônibus/APP (Responsabilidade Civil Ônibus e Acidentes Pessoais de Passageiros) da ESSOR Seguros.

Cenário – O transporte de passageiros envolve riscos que podem gerar lesões, mortes, danos materiais e demandas judiciais, com impactos financeiros para as empresas que prestam esse serviço. Números reforçam a dimensão dos desafios e a necessidade de tratar a proteção securitária como parte da gestão do transporte de passageiros. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que os sinistros envolvendo ônibus, micro-ônibus e vans nas rodovias federais passaram de 637, entre janeiro e abril de 2025, para 690 no mesmo período de 2026, alta de 8,32%. As mortes subiram de 31 para 74, e o número de feridos, de 696 para 1.128.

Coberturas – O Seguro RC Ônibus/APP da ESSOR oferece uma solução completa para empresas de transporte de passageiros, com coberturas que auxiliam na gestão de riscos e na proteção de passageiros, tripulantes e terceiros. RC Ônibus: Danos corporais, materiais, morais e estéticos a passageiros e terceiros, conforme as coberturas contratadas. APP: Indenização por morte acidental e invalidez permanente. Reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Cobertura para tripulantes, de acordo com as condições da apólice.

“A responsabilidade civil e acidentes pessoais, cumprem funções complementares. Enquanto as coberturas de RC Ônibus amparam as obrigações de indenizar nas situações previstas na apólice, o APP oferece garantias específicas para passageiros e tripulantes em caso de acidentes. Essa combinação contribui para uma proteção mais abrangente da operação”, explica Wiliana Borba.

Prevenção e proteção – A gestão de riscos passa pela manutenção adequada dos veículos, qualificação dos condutores, cumprimento das normas de trânsito e orientação dos passageiros sobre o uso do cinto de segurança. Medidas fundamentais para reduzir a probabilidade e a gravidade dos acidentes. “Prevenção e proteção caminham juntas. O seguro não substitui a prevenção nem elimina a possibilidade de um acidente, mas pode oferecer suporte financeiro diante das responsabilidades e despesas cobertas. A contratação deve ser acompanhada de uma análise criteriosa dos riscos, dos limites de indenização e das necessidades específicas de cada operação”, finaliza a executiva.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

Foto: Wiliana Borba, responsável técnica pelo seguro RC Ônibus/APP da ESSOR Seguros – Foto: Divulgação