Bradesco Vida e Previdência conquista Prêmio Top Educação pela quarta vez consecutiva

Reconhecimento reforça a liderança da companhia no segmento de seguros educacionais e marca expansão no nicho com o lançamento da modalidade individual – A Bradesco Vida e Previdência conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o primeiro lugar do Prêmio Top Educação, promovido pela Revista Educação, que chega à sua 20ª edição. A premiação chancela a trajetória da companhia no desenvolvimento de soluções voltadas à proteção da jornada educacional e à continuidade dos estudos diante de imprevistos que possam comprometer a renda das famílias.

“Receber esse reconhecimento pela quarta vez consecutiva é motivo de muito orgulho para todos os profissionais que ajudaram a construir essa história. Essa conquista valoriza o trabalho de um time que, ao longo dos anos, vem aprimorando e modernizando continuamente nossas soluções para acompanhar as necessidades dos consumidores”, avalia Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência, ressaltando que, neste ano, a companhia deu um passo importante com o lançamento do Seguro Educacional Individual, ampliando a autonomia dos responsáveis financeiros.

A cerimônia de premiação ocorreu em São Paulo, na última segunda-feira (26), e reuniu representantes de empresas e instituições reconhecidas em diversas categorias ligadas ao setor educacional.

Nova modalidade amplia acesso à proteção educacional

O Seguro Educacional Individual permite a contratação direta por pais, responsáveis financeiros e estudantes maiores de 18 anos que custeiam a própria formação. A novidade amplia o alcance da proteção, que antes dependia da adesão da instituição de ensino, e oferece coberturas para situações como morte, invalidez, perda involuntária de renda e incapacidade temporária, além de assistências voltadas ao desenvolvimento educacional, profissional, financeiro e à saúde.

Foto: Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência