6ª Maratona da Inovação em Seguros reúne mais de 600 pessoas em Porto Alegre

Promovido pelo JRS, evento destacou inteligência artificial, liderança e conexões humanas como fatores para o desenvolvimento do mercado segurador – A 6ª Maratona da Inovação em Seguros, promovida pelo JRS, reuniu mais de 600 pessoas ao longo do dia 29 de outubro, no Vista Pontal, em Porto Alegre. Com o tema “Comunicar é Inovar”, o evento contou com palestras, painéis e apresentações de cases empresariais sobre tecnologia, inteligência artificial, liderança, experiência do cliente e novas oportunidades de negócios.

Na abertura, a jornalista e CEO do JRS, Júlia Senna, destacou a importância das conexões para o desenvolvimento do setor e relembrou o legado de Jota Carvalho, fundador da empresa. “O Carvalho, meu pai, fundador do JRS, que não está mais conosco, falava muito a frase ‘Ninguém faz nada sozinho’. Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, mas a gente sempre repete porque acredita muito nisso”, compartilhou.

Entre os destaques da programação estiveram César Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência; Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida e Previdência; Bernardo Ribeiro, cofundador e CMO da Azos; Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt e Gustavo Dal Pizzol, fundador e CVO da Fiber. As apresentações abordaram a inovação como parte da cultura empresarial, o uso estratégico da inteligência artificial e a valorização da experiência do consumidor.

Os painéis reuniram executivos e especialistas para discutir liderança, saúde e benefícios, riscos e sustentabilidade financeira, reforma tributária, novos modelos de distribuição e oportunidades de crescimento. Cases empresariais também apresentaram experiências relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias, à melhoria de processos e à valorização das equipes.

Além do conteúdo técnico, o evento proporcionou experiências de integração e relacionamento. O tradicional Café CAPEMISA marcou a recepção dos participantes, enquanto uma estação de bottons promovida pela SGCOR trouxe uma atividade interativa à programação.

Outro destaque foi a escolha da Empresa Mais Inovadora da Maratona da Inovação em Seguros. Em um novo formato de votação popular, realizado por meio das redes oficiais do JRS, nove empresas participaram da disputa. O Grupo Bradesco Seguros conquistou o reconhecimento de 2026, com o maior número de votos válidos.

A edição também marcou uma novidade na organização dos eventos do JRS, com a realização da Maratona da Inovação em Seguros e do Troféu JRS em dias consecutivos, no mesmo espaço.

Ao reunir diferentes perspectivas e experiências, a 6ª Maratona da Inovação em Seguros reforçou que o futuro do setor depende da combinação entre tecnologia, conhecimento, relacionamento humano e capacidade de adaptação às novas demandas do mercado.

Patrocinadores

A 6ª Maratona da Inovação em Seguros contou com o patrocínio Diamante de Icatu, Rio Grande Seguros e Previdência e CAPEMISA; Ouro de Atuária Brasil, Brick, Grupo Bradesco Seguros, Gente Seguradora, ENS, Sabemi, Grupo Aspecir e União Seguradora; Prata de ApliCap, Azos, MedSênior, Redion e TRINCA; e Bronze de Agensel, Aconseg Sul, Cabergs, ExperMed, GBOEX, Grupo Exalt, GrupoGC, Grupo PróVida, Patzlaff, Pizzolatto Advogados, Ramos Advogados, SGCOR, SOMPO, Usebens, Unnex Group, Zurich e Wiz Corporate.