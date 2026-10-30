CVG-RJ apoia palestra da Bradesco Vida e Previdência sobre proteção patrimonial

Encontro destacou o cenário econômico e os principais diferenciais da previdência privada, seguro de vida e proteção patrimonial – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) apoiou a realização da palestra “Cenário Econômico e Proteção Patrimonial”, promovida pela Bradesco Vida e Previdência (BVP), na manhã do dia 29 de outubro, na sede da companhia no Rio, no bairro do Caju. O encontro reuniu especialistas para debater estratégias de planejamento financeiro e sucessório, com foco na preservação e na transmissão do patrimônio familiar.

Na ocasião, os palestrantes foram Rafael Ribeiro, da Bradesco Asset, e Shirley Ambrósio, da área de Wealth Planning, além da participação especial de Ricardo Campos, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência e Adriano Cecílio, Superintendente da Matriz da Bradesco Vida e Previdência. Também estavam presentes José Luiz Fontes, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência e Karen Nichel, Superintendente Comercial da Bradesco Seguros e suplente da Comissão Fiscal do CVG-RJ.

Durante a palestra, foram abordadas as principais premissas do Wealth Planning, considerando as diferentes etapas da trajetória patrimonial: a fundação, relacionada à formação do patrimônio, com ênfase na educação financeira e no desenvolvimento de habilidades para a prosperidade financeira; a acumulação que envolve a geração de renda e a construção do patrimônio; a manutenção que prioriza sua preservação; e a distribuição, que trata da transferência dos bens aos sucessores.

Outro tema abordado foi o planejamento sucessório por meio de doações e testamentos. A doação permite antecipar a sucessão em vida, com a possibilidade de reservar usufruto e o testamento, possibilita organizar a destinação dos bens para o momento da sucessão, respeitando os limites legais.

Para a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra, apoiar iniciativas que promovam conhecimento e atualização profissional é fundamental para o desenvolvimento do setor. “Para o CVG-RJ, é muito importante apoiar e estar presente em eventos que divulgam conteúdos tão relevantes. A palestra promovida pela Bradesco trouxe discussões sobre cenário econômico e proteção patrimonial, mostrando os benefícios que o corretor pode apresentar ao cliente por meio das coberturas do seguro de vida e da previdência privada no contexto da sucessão patrimonial e do planejamento sucessório. Foi uma manhã muito enriquecedora”, destacou.

Também parabenizou a equipe responsável pela iniciativa. “A Bradesco Vida e Previdência, o Adriano Cecilio, Ricardo Campos, José Luiz Fontes e todo o time da BVP, estão de parabéns pelo conteúdo apresentado. O evento trouxe uma explicação detalhada sobre o cenário econômico e a importância do seguro de vida e da previdência privada nesse processo de sucessão patrimonial”, concluiu a presidente do CVG-RJ.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Da esquerda para a direita: José Luiz Fontes, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ e Karen Nichel, Superintendente Comercial da Bradesco Seguros e suplente da Comissão Fiscal do CVG-RJ – Foto: Divulgação