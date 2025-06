Chubb amplia produto de D&O com coberturas de Seguro Viagem

Com essa iniciativa, a seguradora coloca à disposição dos corretores parceiros uma opção ainda mais alinhada às necessidades de corporações que desejam atrair e manter talentos. – A Chubb acaba de lançar mais uma novidade no ramo de D&O (Directors and Officers Liability Insurance, ou seja, seguro de proteção para diretores e executivos de empresas contra reclamações por atos indevidos cometidos no exercício de suas funções). Agora, além das coberturas do produto oferecido pela seguradora líder do segmento no Brasil, executivos beneficiados por este seguro podem contar também com a proteção da Chubb em suas viagens internacionais a trabalho. Isso porque, ao contratar uma apólice de D&O, as empresas clientes podem incluir as coberturas do Seguro Viagem Chubb para uso de seus profissionais beneficiários por até 100 dias ao longo da vigência do contrato.

Entre as coberturas disponíveis aos executivos em suas viagens estão as de despesas médico-hospitalares e/ou odontológicas, perda de bagagem em viagem, garantia complementar, regresso sanitário, translado de corpo e médico. “Unimos os diferenciais de nosso produto de D&O à proteção oferecida pela Chubb também no segmento de Viagem, a fim de ampliar ainda mais a tranquilidade dos executivos atendidos por nossas apólices”, explica Helena Cunha, Diretora de Consumo da Chubb.

Com ampla experiência acumulada em suas operações no Brasil e nos mais de 50 países e territórios em que opera, a Chubb está sempre atenta às necessidades das empresas clientes e dos beneficiários das apólices de D&O. “A proposta de aliar os diferenciais do produto no segmento às vantagens e garantias oferecidos pelo Seguro Viagem Chubb visa atender às necessidades de empresas atuantes em setores que demandam deslocamentos frequentes de seus executivos para reuniões de negócios e gerenciais, agregando valor ao produto e aos clientes.”, explica Helena. “Do ponto de vista da empresa contratante, o D&O é uma segurança pessoal no qual protege o executivo em caso de reclamação associado a suas decisões. Ao somar a esse produto os benefícios do Seguro Viagem, ampliamos ainda mais a atratividade e as vantagens para os nossos clientes”, diz Aleandro Brolo, Diretor de Linhas Financeiras da Chubb

Sobre a Chubb

A Chubb é líder mundial em seguros. Com operações em 54 países e territórios, oferece seguros comerciais e de propriedade, além de seguros contra acidentes pessoais e de saúde complementar, resseguros e seguros de vida para uma ampla gama de clientes. Como empresa de subscrição, avaliamos, assumimos e gerenciamos riscos com conhecimento e disciplina. Prestamos serviços e pagamos sinistros de forma rápida e justa. A empresa também se destaca por sua extensa gama de produtos e serviços, ampla capacidade de distribuição, excepcional solidez financeira e operações locais em todo o mundo. A empresa-mãe, Chubb Limited, é listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e faz parte do índice S&P 500. A Chubb tem escritórios executivos em Zurique, Nova York, Londres, Paris e outros locais, empregando aproximadamente 40.000 pessoas globalmente. Informações adicionais podem ser encontradas em: www.chubb.com. Siga-nos em nossas redes: https://www.linkedin.com/company/chubb | @Chubb_Seguros | ChubbLatam