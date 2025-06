Bradesco Seguros lança novo Programa Recompensa para corretores de automóvel

A Bradesco Seguros apresenta o novo Programa Recompensa, uma iniciativa que traz mais possibilidades de ganho para os corretores de seguros de automóvel. O programa prevê comissão adicional para corretores com produção mínima de R$ 15 mil mensais, e que tenham registrado crescimento acima de 10% no último ano. O novo programa também contemplará corretores recém cadastrados ou sem produções no ano anterior com condições específicas para esses novos parceiros.

Além disso, o benefício traz uma experiência digital mais simples, intuitiva e eficiente. Com uma nova jornada , o Programa Recompensa pode ser acessado na primeira página do Portal de Negócios, facilitando o acompanhamento da evolução de sua performance e ganhos em tempo real. O sistema também passa a contar com painel diretivo e histórico completo das remunerações, garantindo mais transparência e autonomia na gestão dos resultados.

O lançamento oficial para os corretores, ocorrido no último dia 23, reuniu mais de 2 mil parceiros de negócios de todo o Brasil. Durante o evento, foram apresentadas as funcionalidades do programa e os diferenciais da nova plataforma. Para participar, é necessário realizar o aceite no Portal (opt in), esta condição é importante para fazer parte do programa.

“Mais do que um programa de remuneração, essa é uma ferramenta de valorização do corretor, que terá total visibilidade sobre sua produção e seus ganhos. Com o Programa Recompensa, a Bradesco Seguros segue fortalecendo sua parceria com os corretores e investindo em inovação para impulsionar negócios com mais agilidade, rentabilidade e reconhecimento”, afirma Emanuel Nascimento, superintendente de Planejamento e Gestão Comercial da Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,58 bilhões de prêmios em automóveis (jan a mar/25) e de R$ 244 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,9% (até fev/25) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até fev/25) de market share em residencial.

Foto: Emanuel Nascimento, superintendente de Planejamento e Gestão Comercial da Bradesco Seguros