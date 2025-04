Bradesco Seguros aumenta cobertura para DMH de seguros de Moto e Caminhão

A Bradesco Seguros ampliou os limites de indenização da cobertura de Despesas Médicas e Hospitalares (DMH), tornando-os mais flexíveis. Agora, os valores variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil por ocupante, permitindo ressarcimentos ainda mais adequados às necessidades dos clientes. A cobertura de DMH está disponível nos seguros de Caminhão e Moto e garante o reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas – incluindo exames e medicamentos – decorrentes de acidentes com o veículo segurado. “Trata-se de uma proteção essencial para minimizar impactos financeiros em momentos de dificuldade, especialmente considerando que caminhões e motocicletas estão entre os veículos mais envolvidos em acidentes de trânsito”, destaca Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros.

Os números reforçam a importância dessa proteção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um acidente envolvendo caminhões é registrado a cada 30 minutos nas rodovias brasileiras. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Departamento de Transportes dos Estados Unidos apontam que motociclistas têm de 20 a 30 vezes mais chances de sofrer um acidente de trânsito do que motoristas de carros. “Por isso, contar com um seguro adequado faz toda a diferença, garantindo suporte financeiro quando mais se precisa”, reforça Raquel.

Proteção completa para quem vive na estrada

O Bradesco Seguro Caminhão é ideal para transportadores que buscam segurança e tranquilidade, oferecendo coberturas básicas como colisão, incêndio, roubo/furto, operação basculamento sem custo adicional, além de cobertura para danos materiais e corporais a terceiros (RCF-V) e garantia única (RCF-V-GU).

Já o Bradesco Seguro Moto é voltado para motocicletas de uso particular com até seis anos de fabricação, a partir de 300 cilindradas e valor de até R$ 200 mil. Suas coberturas incluem proteção contra colisão, incêndio, roubo/furto, alagamentos e danos a terceiros (RCF-V).

Com essas atualizações, a Bradesco Seguros reafirma seu compromisso em oferecer soluções cada vez mais completas, garantindo segurança e tranquilidade para seus clientes.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros