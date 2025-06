Allianz concede desconto de até 30% no seguro Residência

Benefício é válido para novas contratações feitas em todo o Brasil entre 16 e 30 de junho – A Allianz Seguros – uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – oferece desconto de até 30% nas contratações do seguro Residência, incluindo seguros novos e renovações externas. O benefício é válido entre os dias 16 e 30 de junho de 2025 e contempla os segurados de todo o Brasil.

Dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) mostram que, hoje, menos de 20% das residências brasileiras contam com algum tipo de proteção. Além de proporcionar proteção para o lar, o seguro Residência conta com um custo-benefício interessante, uma vez que ampara, por meio de um amplo leque de coberturas, a residência de eventos denominados na apólice, por um valor único. O segurado ainda tem acesso às assistências e serviços emergenciais como encanador, chaveiro, eletricista e até mesmo reparo de eletrodomésticos, o que facilita o seu dia a dia.

Atendendo às necessidades da vida moderna

Nos últimos anos, a maneira com que a sociedade vive e interage com o mundo vem passando por grandes transformações. Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz, avalia que essas mudanças trazem novas oportunidades aos corretores, especialmente no segmento Residencial. “A busca por fontes de energia renováveis, por exemplo, tem levado muitos proprietários a instalarem placas solares em suas casas. Devido às altas temperaturas e ondas de calor prolongadas, os moradores também têm optado pelo uso do ar-condicionado”, explica. Ele acrescenta que, com o aumento dos dispositivos eletrônicos em casa, as pessoas também estão sujeitas a uma maior probabilidade de danos elétricos nesses equipamentos.

“Oferecer coberturas para esses novos riscos é uma forma de atrair o público”, declara, completando que o seguro Residência pode incluir, ainda, coberturas adicionais para bens pessoais – garantindo que, mesmo fora de casa, itens como celulares, bikes, relógios e notebooks, estejam protegidos.

Allianz Residência

Além da oferta personalizada, que proporciona maior flexibilidade para atender a diferentes perfis de consumidores, o Allianz Residência disponibiliza três opções de ofertas fixas (“Compacto”, “Ampliado” e “Exclusivo”) e oferece os planos de assistência “Essencial”, “Completo” e “VIP”, com ampla variedade de serviços. O seguro também conta com cobertura para placas solares residenciais em todas as modalidades contratadas, além de descontos exclusivos para segurados da companhia por meio do clube de descontos. Detalhes sobre o produto podem ser conferidos neste link:

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

