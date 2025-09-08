Allianz celebra o melhor ano de sua história em viagem com corretores vencedores do Alliadoz 2024

Lideranças da seguradora receberam 150 parceiros para premiações, atividades diversas e comemorações – Uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, a Allianz Seguros levou 150 corretores vendedores do programa Alliadoz 2024 ao resort Club Med Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Entre os dias 1 e 4 de setembro, os parceiros premiados foram acompanhados pelo presidente Eduard Folch e pelo diretor executivo Comercial, Nelson Veiga, que, juntos, comemoraram os resultados recordes registrados pela empresa no ano passado.

Também participaram os demais membros do Comitê Executivo da seguradora – Fábio Morita (Automóvel, Massificados e Vida), Laura Vidmontas (Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade), Maria Clara Ramos (Transformação, Estratégia e Marketing), Mauricio Masferrer (Negócios Corporativos), Renato Roperto (Sinistros, Back Office e Contact Center) e Rosely Boer (Operações e TI) –, além dos diretores regionais: Alexandro Barbosa (Minas Gerais e Centro-Oeste e interino Norte e Nordeste), Cleide Camilotto (Sul), Luciano Ambrosini (São Paulo Interior) e Paulo Ayres (São Paulo Capital e interino Rio de Janeiro e Espírito Santo).

“Foi uma honra receber os vencedores do Alliadoz no Clube Med e poder celebrar o trabalho, o empenho e a dedicação de cada um deles. Em 2024, a Allianz Brasil teve o melhor ano da sua história e, certamente, isso não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. A confiança dos corretores é o que nos move e faz a Allianz ter o sucesso que tem. Por isso, queremos continuar levando essa confiança a eles e seguir no caminho de estarmos cada vez mais próximos”, disse Eduard.

No evento, a seguradora ainda premiou os três primeiros colocados no ranking nacional do Alliadoz, em cerimônia conduzida pelo medalhista olímpico e atleta patrocinado pela Allianz, Bruno Fratus. Nelson reiterou que a viagem é o reflexo do compromisso da companhia em valorizar o trabalho e a dedicação dos corretores. “O que nos trouxe até aqui foi o resultado brilhante que os nossos parceiros tiveram no ano passado. Agradeço demais a consultoria que eles, de maneira muito genuína, trocaram conosco nesses últimos dias. Cuidamos de tudo com muito carinho para que eles pudessem vivenciar o jeito Allianz de receber e de comemorar.”

Do esporte à música

Os ganhadores participaram de diversas atividades esportivas lideradas por atletas renomados, como Bruno Fratus (natação), Vanessa Menga (tênis), Vanderlei Cordeiro (maratona), Virna (vôlei), Fly (dança) e Amaral (futebol). Já a equipe do personal Rodrigo Gusman conduziu modalidades diferenciadas como yoga, beach tennis e spinning. Os corretores também contaram com espaços instagramáveis para registros especiais da viagem e aproveitaram as opções de lazer, incluindo spa e música ao vivo em voz e violão nos bares do resort. A programação ainda incluiu apresentações exclusivas da banda Blitz e de Toni Garrido, além de um show surpresa no bar da piscina comandado por uma bateria de escola de samba, com a banda Vou pro Sereno e o cantor Bucheca como convidados.

Na última noite, a Allianz promoveu o sorteio de um par de ingressos para um megashow no Allianz Parque. A ação fez parte da Caixa Surpresa, entregue nos quartos de cada um dos corretores ao longo do evento, em que os parceiros recebiam pistas diárias para desvendar o código secreto que dava acesso ao encerramento do evento.

Experiência diferenciada

Danilo Dinelle, da Barra Bella Corretora, foi um dos destaques do Alliadoz 2024. Para ele, a experiência de viajar com a Allianz foi diferenciada. “Uma grande oportunidade de fazermos uma espécie de higiene mental. Praticamos esportes, conhecemos pessoas e tivemos o time da Allianz ao nosso lado”, declarou. Também entre os vencedores esteve Pedro Bento, da Shelter Corretora. “Sabemos que temos que nos dedicar e produzir para sermos reconhecidos por uma seguradora. E os frutos são esses: estar no Club Med, com gente bacana e vontade de crescer”, disse. “Sem palavras para a qualidade do evento e a recepção que tivemos. Aconselho a todos os colegas corretores que se esforcem para participar das viagens com a Allianz porque vale muito a pena”, finalizou Luis Antonio Cordella, da Cordella Corretora.

Alliadoz 2025

A edição 2025 do programa Alliadoz distribuirá mais de 1 mil prêmios. Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão a Londres e Edimburgo, com direito a um acompanhante para aproveitar histórias, paisagens e culinária nos melhores hotéis.

Ainda, 150 corretores Esmeralda e 10 corretores Diamante e Private, com seus acompanhantes, irão viver o melhor da gastronomia e do conforto de um resort cinco estrelas no Brasil, para criar memórias únicas em um lugar paradisíaco. Todos os corretores ativos podem participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro deste ano.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Alliadoz Rio das Pedras_cred.Ayumi Yamamoto (2)