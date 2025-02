Nova identidade visual da DS Beline apresenta modernidade e humanização

Rebranding reforça compromisso com a experiência do cliente e a proximidade com vítimas de acidentes – A DS Beline, reconhecida por sua dedicação em oferecer suporte eficiente e humanizado para vítimas de acidentes, anuncia oficialmente sua nova identidade visual. A mudança foi motivada pelo desejo de tornar a identidade mais próxima e acolhedora, alinhada à missão de cuidado com cada cliente.

“O rebranding está em sintonia com os valores fundamentais da DS Beline: postura de dono, excelência, responsabilidade, trabalho em equipe e inovação para expandir”, afirma Ana Sakata, Head Comercial da DS Beline. A empresa mantém sua visão de adaptação ao mercado e meta de crescimento, sem abrir mão da qualidade no atendimento e da competência na resolução de desafios.

“Nosso objetivo com essa nova identidade é criar uma conexão ainda mais humanizada, refletindo nossa missão de estar ao lado dos clientes de forma clara e acessível. Queremos que cada interação com a DS Beline transmita acolhimento e confiança”, complementa Ana.

Desenvolvido internamente, o novo visual expressa a essência e os valores da empresa, consolidando uma identidade moderna e acolhedora que reforça sua missão: informar, auxiliar, cuidar e assegurar suporte integral aos seus clientes.

As curvas presentes no novo design representam esse acompanhamento contínuo, enquanto a tipografia mais amigável transmite acessibilidade e confiança. Já as novas cores foram cuidadosamente escolhidas para expressar sensações de bem-estar, tranquilidade e segurança.

A nova identidade visual foi primeiramente compartilhada com os colaboradores em uma confraternização, onde teve uma recepção extremamente positiva. Em seguida, o rebranding foi divulgado ao público por meio das redes sociais e do site oficial da empresa, proporcionando aos clientes e seguidores a oportunidade de conhecer e se conectar com essa nova fase da DS Beline.

Apesar da mudança visual, a empresa continua se posicionando com a mesma assertividade e transparência, combinando tradição e modernidade para se destacar no setor. “A nova identidade reflete nossa maturidade e crescimento. Queremos continuar a ser uma referência para nossos clientes, oferecendo um serviço de qualidade com empatia e responsabilidade”, conclui Ana Sakata.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é especializada em seguros, oferecendo suporte para a obtenção de indenizações e benefícios. A empresa atua em diversas frentes, incluindo auxílio-acidente e seguros de vida privados e empresariais. Com um atendimento personalizado e humanizado, facilitamos o acesso aos direitos dos nossos clientes, garantindo um processo mais ágil e acessível.

