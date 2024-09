MAPFRE lança seguro contra doenças graves com foco na proteção familiar

Produto oferece proteção para diagnósticos de até 25 doenças graves, sem necessidade de contratar outras coberturas e inclui opção de plano infantil – A MAPFRE, empresa global do mercado segurador e financeiro, anuncia o lançamento de seu novo seguro contra doenças graves, oferecendo proteção financeira abrangente para clientes e seus familiares. Com cobertura para diagnósticos de até 25 doenças de alta complexidade e que comprometem a qualidade de vida dos pacientes, o produto não exige a contratação de outras coberturas adicionais para garantir a indenização e inclui a opção de um plano infantil.

O novo seguro está disponível em três planos para atender diferentes necessidades:

•Básico: cobre 11 doenças, incluindo câncer, transplante de órgãos, infarto agudo do miocárdio e insuficiência renal terminal.

•Intermediário: cobre 19 doenças, além das incluídas no plano básico, como transplante de medula óssea, cirurgias de aorta e de válvulas cardíacas e perda de visão.

•Completo: cobre 25 doenças, além das 19 coberturas do plano intermediário, inclui proteção para diagnósticos de Alzheimer, doença de Parkinson idiopática, esclerose múltipla, entre outras.

Para filhos de titulares, há um plano infantil específico, cobrindo até 12 doenças graves, como câncer, transplante de órgãos, perda de visão ou audição, insuficiência renal terminal e meningite bacteriana. A contratação deve ser acompanhada do plano titular.

Na avaliação da diretora técnica de vida da MAPFRE, Hilca Vaz, a proteção contra doenças graves é cada vez mais essencial num cenário em que os custos médicos crescem de forma considerável e as doenças crônicas se tornam mais prevalentes na população. “Nossos novos planos se destacam pela abrangência e flexibilidade, permitindo que os pais protejam seus filhos e garantam tranquilidade para toda a família. A idade de saída apenas aos 75 anos oferece proteção prolongada, e as assistências adicionais como o ‘MAPFRE Cuidando de Você’ e ‘Medicina de Precisão’ complementam a experiência do cliente”, afirma a executiva.

O seguro permite a contratação de capital segurado entre R$ 10 mil e R$ 1 milhão, com a possibilidade de incluir filhos ou enteados na cobertura, com até 50% do capital segurado do titular, limitado a R$ 250 mil. A contratação é disponível para pessoas entre 14 e 70 anos, com exclusão automática da apólice quando o titular atinge os 75 anos. A Declaração Pessoal de Saúde é obrigatória, e exames adicionais podem ser solicitados.

A diretora comercial de Vida da MAPFRE, Carolina de Molla Lorenzatto, explica que além de cobrir despesas com tratamentos de alta complexidade, esse tipo de proteção também ajuda a minimizar o impacto emocional, oferecendo recursos financeiros para que o segurado e seus dependentes foquem no tratamento e na recuperação, sem se preocupar com o impacto de um diagnóstico nas finanças da casa. “Um diagnóstico de doença grave pode desajustar a vida de uma família. Nosso seguro oferece segurança financeira para a família e ajuda a evitar altos custos com tratamentos e internações. Queremos que nossos corretores possam, cada vez mais, trazer neste momento,tranquilidade aos seus clientes. Além disso, todos os clientes que contratarem o produto participarão de um sorteio mensal de R$ 50 mil”, destaca Carolina.

Reforçando seu compromisso com causas sociais e de suporte às instituições filantrópicas, a MAPFRE doará R$ 5 para o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) a cada nova contratação do seguro, exceto impostos.

Assistências adicionais

Entre as assistências adicionais oferecidas, o programa “MAPFRE Cuidando de Você” oferece acesso a serviços de saúde particulares com preços reduzidos, incluindo consultas e exames médicos e odontológicos. O segurado conta com uma rede credenciada, descontos de 20% em medicamentos, e serviços de concierge para agendamento de consultas e exames. A assistência se estende a familiares, como cônjuges, filhos até 21 anos, pais e sogros do titular, sem limite de uso e sem carência, com mais de 6 mil unidades de atendimento conveniadas em todo o Brasil.

Além disso, a assistência “Medicina de Precisão” pode ser acionada em caso de diagnóstico de câncer, oferecendo suporte personalizado com técnicas avançadas de análise molecular para definir o melhor tratamento. O serviço inclui a seleção de testes genômicos, como Sequenciação de Nova Geração (NGS), interpretação de especialistas internacionais e um Relatório Clínico Especializado com recomendações de tratamento oncológico.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link: https://www.mapfre.com.br/

Foto: Hilca Vaz, diretora técnica de pessoas da MAPFRE; Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de Vida e Previdência da MAPFRE.