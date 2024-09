Leve Saúde comemora quatro anos com crescimento expressivo e planos para ampliar rede no Rio de Janeiro e se expandir para fora do Estado

Projeto de expansão da empresa inclui a aquisição de dois hospitais próprios e a realização de 90% dos atendimentos ambulatoriais em sua rede própria – A Leve Saúde, operadora carioca de planos de saúde com preços acessíveis, completa quatro anos de operação este mês, celebrando um crescimento notável em um cenário desafiador para o setor. Pelo terceiro ano consecutivo, desde a sua fundação, em 2020, a empresa dobra o número de clientes a cada ano, alcançando a marca significativa de 65 mil beneficiários em setembro de 2024. Com um modelo de negócio focado na qualidade, acessibilidade e eficiência operacional, aliado ao forte investimento em inovações tecnológicas, a Leve Saúde se posiciona como uma das operadoras mais promissoras do mercado.

Expansão da Rede Própria e Planos para o Futuro

Com o objetivo de alcançar 100 mil beneficiários e um faturamento de R$600 milhões até o final de 2024, a Leve Saúde segue expandindo sua rede própria de atendimento. A empresa planeja a aquisição de dois hospitais até 2025, além da abertura de ao menos 10 novas clínicas, ampliando sua cobertura para além do estado do Rio de Janeiro. Já estão em andamento negociações com investidores para levantar entre R$300 e R$500 milhões, com vistas a iniciar operações em pelo menos mais duas cidades do Sul e Sudeste do Brasil em 2025.

Atualmente, a operadora realiza 65% dos atendimentos ambulatoriais em suas 11 clínicas próprias, localizadas em pontos estratégicos como Tijuca, Campo Grande, Botafogo, Centro, Barra da Tijuca, Madureira, Niterói, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, com uma nova unidade prevista para abrir em setembro na Penha. A meta é elevar esse número para 90% até o final de 2024, quando já estarão em funcionamento 15 clínicas próprias, garantindo que a maioria dos atendimentos ocorra nessas unidades, enquanto o restante é realizado em uma ampla rede credenciada que inclui 40 hospitais, mais de 300 consultórios especializados, mais de 200 laboratórios e cerca de 110 clínicas e policlínicas.

“Ao longo desses quatro anos, conseguimos superar as expectativas e consolidar nossa posição no mercado de saúde suplementar. Nosso modelo de rede verticalizada e o foco em atendimento de qualidade nos permitem continuar crescendo de forma sustentável e planejada,” afirma Ulisses Silva, CEO da Leve Saúde.

Desempenho Operacional e Sinistralidade Controlada

A Leve Saúde se destaca no mercado por sua baixa taxa de sinistralidade, que atingiu 57% no segundo trimestre de 2024, muito abaixo da média de 85,5% registrada pelo setor, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esse desempenho é resultado de uma gestão cuidadosa, investimentos em tecnologia e um atendimento centrado na atenção primária à saúde.

“Nosso sucesso é fruto de uma combinação de fatores: análise precisa na precificação dos planos, investimentos contínuos em tecnologia e um atendimento de qualidade que atrai nossos beneficiários para as unidades próprias, inclusive aqueles que contrataram planos com direito à rede credenciada. Essa estratégia nos permite oferecer um serviço eficiente e uma jornada digital mais fácil, resolutiva e realmente leve para nossos clientes, com custos controlados,” destaca Silva.

Além disso, a empresa tem se concentrado em uma série de inovações tecnológicas, como o uso de inteligência artificial para controle de fraudes e monitoramento de beneficiários, com foco especial na Atenção Primária. Esse avanço não só aprimora a experiência do cliente, mas também permite a identificação precoce de riscos de doenças crônicas, garantindo um cuidado preventivo eficaz.

Perfil dos Beneficiários e Oferta de Planos

A Leve Saúde atende majoritariamente um público com mais de 45 anos, do Rio de Janeiro, com planos individuais, familiares e voltados para micro e pequenas empresas. Atualmente, 60% dos clientes possuem planos individuais, e aproximadamente 50% da base de beneficiários não migrou de outros planos, mas contratou diretamente a Leve Saúde. A operadora oferece seis modalidades de planos: Leve Personal, Leve On RJ, Leve Mais Metropolitano, Fácil (ambulatorial), Leve Premium e Leve Dental (plano exclusivamente odontológico). No Rio de Janeiro, onde há 6,3 milhões de pessoas com mais de 45 anos, 4,3 milhões ainda não possuem convênio, o que representa um mercado potencial significativo para a empresa.

Sobre a Leve Saúde

A Leve Saúde é uma operadora de planos de saúde focada em atender pessoas com mais de 45 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com opções de planos para pessoas físicas e jurídicas, a empresa busca proporcionar longevidade com qualidade de vida a preços acessíveis. A Leve Saúde acredita que a Longevidade Mais Saudável é um direito de todos e está comprometida em transformar o futuro da saúde com um modelo inovador que integra tecnologia e atenção primária.

Para mais informações, visite: www.levesaude.com.br