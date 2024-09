Hellner Corretagem de Seguros celebra 90 anos de atuação

Empresa celebra uma história marcada por pioneirismo e comprometimento como corretora independente, sob a liderança da família Hellner por três gerações – Fundada em 1934, a Hellner Corretora de Seguros comemora 90 anos sob a liderança da família, seguindo o legado do seu fundador, Heinz Hellner. O filho, Hartwig Hellner, acumula cinco décadas de experiência no mercado e comanda a empresa ao lado dos netos Christian (CEO) e Karla (COO). Juntos, atendem uma extensa carteira formada por empresas nacionais e internacionais, nas áreas de Benefícios, Linhas Financeiras, Responsabilidade Civil, Patrimonial, Transporte e Linhas Pessoais.

“Somos uma empresa tradicional, de perfil inovador. A tradição está no atendimento personalizado, no contato direto com os clientes, sendo que muitos seguem conosco há décadas, alguns chegando a mais de 50 anos. A inovação é o que nos move e estamos sempre em busca de produtos diferenciados e aderentes às necessidades de cada cliente”, explica o CEO Christian Hellner, que iniciou a carreira na Europa, passando pela HDI, na Alemanha, e pelo Loyds of London, em Londres, antes de se juntar ao pai, Hartwig, em 1995.

Karla Hellner, médica neurologista, integrou-se à empresa em 2003, após uma transição de carreira que envolveu a passagem por todas as áreas da corretora. Responsável pela gestão de processos, fez a reorganização dos sistemas financeiro e contábil para otimizar a operação, além de assumir a área de gestão de pessoas. “Sempre tive um foco especial no cuidado com as pessoas, tanto na clínica quanto na corretora, e foi natural assumir a área de Benefícios e Gestão de Pessoas”, explica Karla.

Com forte atuação em Linhas Financeiras e Benefícios, uma área de destaque é a internacional, representando 40% da receita. A Hellner participa de redes internacionais, como Funk-Alliance, TRC, Unison-Steadfast, Wing e Verspieren International, além de cooperar com corretoras independentes e cativas (inhouse brokers) de vários continentes.

Entre os planos futuros, a corretora busca expandir a sua atuação no mercado nacional, especialmente para atender empresas de médio porte. “O mercado brasileiro está evoluindo na percepção da importância de contar com uma corretora profissional para proteger seus negócios”, destaca Christian Hellner. “A Hellner está preparada para atender médias e grandes operações sem perder a qualidade e a personalização, que sempre foram a nossa marca registrada.”

Ele reforça, ainda, que a prioridade é crescer organicamente para preservar a identidade e a cultura organizacional da empresa. “Estamos vendo a consolidação de grandes grupos internacionais no Brasil e queremos nos manter independentes, sendo uma alternativa para empresas nacionais que desejam expandir internacionalmente, assim como para as empresas com sede no exterior que buscam soluções no Brasil”.

Com essa visão estratégica e compromisso com a excelência, a Hellner segue o seu legado de sucesso, mantendo-se relevante e competitiva no dinâmico mercado de seguros.

Como tudo começou

A trajetória do alemão Heinz Hellner no setor precede a regulamentação da profissão de corretor de seguros no Brasil e começa na década de 30, quando decide renunciar à carreira de comandante da Marinha Mercante, ainda na Alemanha, que incluiu duas voltas ao mundo a bordo de um navio à vela – algo inusitado, mesmo para a época.

Já em São Paulo, Heinz começou a atuar em uma seguradora, onde também operava como corretor, em um período em que a Susep ainda não existia e a prática das duas funções era comum. Durante a segunda guerra mundial, sob o comando de Getúlio Vargas, a seguradora, de origem alemã, foi confiscada e Heinz, que a representava, foi preso. “Ele passou 15 dias na prisão e despachava de lá, com a ajuda de minha mãe, que levava os papeis para ele assinar dentro de garrafas de água”, conta Hartwig Hellner, filho de Heinz e atual presidente da Hellner.

Mesmo perdendo 60% dos negócios pelo ocorrido, Heinz seguiu em frente como corretor, até que abriu a sua primeira sala no centro da cidade, no mesmo prédio da Cia. Paulista de Seguros, onde permaneceu até 1974. A sala foi ampliada, até ocupar dois andares do tradicional edifício na Rua Líbero Badaró. Em 1964, Hartwig começou a trabalhar com Heinz na área técnica, onde aprendeu a fazer avaliação de riscos para indústrias, carro-chefe da corretora. Ele lembra que as plantas eram desenhadas à mão por projetistas e cada apólice chegava a ter até 12 plantas.

O atual prédio onde a corretora está sediada, na Zona Sul de São Paulo, foi construído em 1971, mas somente em 1974 foi definitivamente ocupado pela corretora. “Naquela época, não havia linhas telefônicas suficientes na região e o nosso negócio sempre foi 100% baseado no relacionamento. Compramos as linhas, mas só conseguimos instalar depois de 3 anos”, lembra Hartwig. No início dos anos 2.000, o prédio foi comprado integralmente pela família e hoje reúne os mais de 75 profissionais que compõem a equipe.

Com a ousadia e irreverência de quem deu a volta ao mundo duas vezes de navio a vela e embarcou para Roterdã, levando junto o seu Chrysler e toda a família para uma viagem de 6 meses de carro, em 1956, o sr. Heinz Hellner deu o primeiro passo, deixando como legado a importância dos relacionamentos estáveis e duradouros para a longevidade do seu negócio.