GTA reforça time comercial e de novos negócios

Novas contratações ampliam a conexão da companhia com o trade turístico – A GTA – Global Travel Assistance inicia 2026 com a incorporação de três novos executivos às áreas comercial e de novos negócios. O movimento faz parte da estratégia da companhia para ampliar a conectividade com o trade turístico.

A partir de agora, a empresa passa a contar com Luciano de Camargo como executivo de novos negócios. Formado em administração de empresas, o profissional reúne especializações em psicologia e técnicas de vendas, qualidade total no atendimento, vendas modernas e neurolinguística aplicada à área comercial, com formações pelo Senac, Sebrae e Sincor/SP. Ao longo de mais de 20 anos de carreira no turismo, atuou nos segmentos de seguro viagem, operação, agenciamento, hotelaria e entretenimento.

O time comercial ganha o reforço de Rodrigo Vieira, que exercerá o cargo de executivo de vendas, respaldado por mais de duas décadas de experiência nos setores de turismo e aviação. Graduado em turismo pelo Senac e técnico em turismo e hotelaria, construiu um relacionamento sólido com agências de viagem e tem amplo domínio de sistemas de reservas, suporte comercial e gestão de demandas junto ao trade.

Completa o quadro Marcelo Cinaqui, que também assume como executivo de vendas. São mais de 35 anos no setor, focados nas áreas comercial e operacional turística, hoteleira e de agenciamento.

“Estamos começando 2026 com um time altamente qualificado, que conhece profundamente o mercado e mantém relacionamento sólido com os agentes de viagem, nossos principais pilares. As contratações reforçam nossa estratégia de crescimento, baseada na proximidade, parceria e geração de valor para o mercado”, enfatiza o diretor comercial Gelson Popazoglo.

Sobre a GTA

A GTA – Global Travel Assistance é uma empresa amiga do agente de viagem tendo suas vendas 100% B2B, acumulando 36 anos de operação no mercado de seguro viagem nacional e internacional. A central de operações atende 24 horas por dia, 7 dias por semana e reúne 3 mil colaboradores, 530 linhas telefônicas, 40 centros operacionais e 300 postos de coordenação com capacidade para responder mais de 95 mil chamadas, além de atendimentos via WhatsApp e e-mail. Com sede em São Paulo, a empresa atua com 17 representantes nas principais cidades brasileiras. A GTA detém o reconhecimento dos agentes de viagem como empresa referência em produtos e serviços. Há 17 anos consecutivos é ganhadora do Prêmio TOP AVIESP, na categoria Melhor Empresa de Seguro Viagem.

Foto: Luciano de Camargo, Rodrigo Vieira e Marcelo Cinaqui somam ampla experiência no setor