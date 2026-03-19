Grupo Bradesco Seguros registra crescimento expressivo em suas iniciativas de capacitação em 2025

A plataforma Universeg reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento contínuo de corretores e da sociedade – O Grupo Bradesco Seguros encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos em suas frentes de capacitação. O desempenho sólido de suas ferramentas digitais, com destaque para a Plataforma Universeg e a Galeria Universeg, evidencia a importância estratégica dessas soluções na formação profissional e no fortalecimento do setor segurador diante de um mercado em constante transformação.

A Plataforma Universeg, ambiente digital dedicado aos corretores parceiros, atingiu a marca de cerca de 23 mil inscritos. Ao longo de 2025, foram registrados mais de 100 mil acessos, resultando em um volume superior a 100 mil cursos concluídos.

A curadoria do portfólio é realizada de forma estratégica, alinhando as diretrizes do Grupo às necessidades práticas dos corretores. Atualmente, a plataforma oferece aproximadamente 650 cursos, tendo recebido mais de 100 novos conteúdos e a atualização de cerca de 220 formações apenas no último ano, garantindo que o profissional esteja sempre atualizado com as tendências do setor.

A Galeria Universeg, programa de recompensas vinculado à plataforma, consolidou o sucesso de sua segunda temporada. O programa registrou um crescimento de cerca de 13% nas adesões, superando os 4.200 participantes. O indicador de maior destaque foi o aumento de aproximadamente 75% nas conclusões de atividades, o que comprova o alto nível de engajamento dos corretores com a proposta de gamificação.

“Acreditamos que o investimento contínuo em capacitação é fundamental para preparar nossos parceiros para os desafios de um mercado em evolução. A Universeg materializa nosso compromisso com a valorização profissional, a inovação e o fortalecimento do setor segurador como um todo”, afirma Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de RH da Bradesco Seguros.

Além do foco nos parceiros de negócios, o Grupo obteve resultados relevantes com o Espaço Universeg, plataforma voltada à sociedade. Com um acervo de mais de 150 conteúdos, a iniciativa duplicou sua base de usuários registrados em 2025, alcançando a marca de cerca de 6 mil cadastrados.

“A educação é um dos nossos pilares estratégicos. Investir em plataformas de apoio à capacitação contínua reafirma nosso compromisso com a promoção de uma cultura de aprendizado por meio do conhecimento acessível e de qualidade”, completa Andrea.

Os resultados de 2025 demonstram a sinergia entre as frentes de ensino do Grupo. Enquanto a Plataforma Universeg assegura a excelência técnica de seus corretores e a Galeria incentiva a participação ativa e o protagonismo desses profissionais, o Espaço Universeg estende o conhecimento à sociedade. Integradas, essas iniciativas consolidam uma estrutura de aprendizado contínuo, alinhando as necessidades do negócio ao desenvolvimento de todo o setor segurador.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de RH da Bradesco Seguros.