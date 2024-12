Grupo Apisul é destaque no Prêmio NTC 2024 como melhor Corretora de Seguro de Carga

A 22ª edição do Prêmio ocorreu na noite dessa segunda-feira (09/12), no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. O Grupo Apisul venceu o Prêmio NTC 2024 na categoria Corretoras de Seguro de Carga, promovido pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). A premiação aconteceu na noite de segunda-feira (09/12), no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e reafirma a posição de liderança e excelência do Grupo Apisul no setor de transporte de cargas no Brasil.

O troféu foi entregue ao presidente do Grupo Apisul, Paulo Cunha, que em sua fala dedicou o prêmio aos 1.350 colaboradores que contribuem diariamente para o sucesso da empresa e ao sócio Sergio Casagrande, falecido neste ano. “A caminhada para chegar até aqui não foi fácil. É uma satisfação muito grande. Dedico esse troféu ao nosso sócio, Sergio Casagrande, que foi fundamental em nossa trajetória de 40 anos”, afirmou Cunha.

A conquista é reflexo do compromisso contínuo do Grupo Apisul em oferecer soluções inteligentes e inovadoras para clientes de todo o Brasil, consolidando a trajetória de quase 40 anos da empresa, que serão celebrados em 2025.

Sobre o Prêmio NTC

Criado em 1998, o Prêmio NTC Fornecedores do Transporte reconhece as empresas que mais se destacam no fornecimento de produtos e serviços para o setor de transporte rodoviário de cargas. Nesta edição, 15 categorias foram contempladas, valorizando a inovação e o compromisso com o desenvolvimento do setor.

Sobre o Grupo Apisul

Em 2025, o Grupo Apisul completará quatro décadas no mercado, sendo referência nacional em soluções personalizadas para seguros (Apisul Corretora), gerenciamento de riscos (Multisat), inteligência logística (Integra), regulação de sinistros (Excel) e meios de pagamento (Apisul Card). A companhia tem como um dos seus grandes diferenciais a expertise em tecnologia, inteligência e inovação com foco em transações de alta performance.

A empresa é pioneira no Brasil na implementação de Torre de Controle Logístico, uma solução que gerencia diariamente mais de 32 mil entregas em diversas localidades e rastreia 1,2 trilhão de cargas por meio de suas centrais de monitoramento, reforçando sua competência e credibilidade no segmento.

Acesse @grupoapisul e saiba mais.