Logística 4.0: IA reduz roubo e acidentes, mas a próxima fronteira é o ‘Algoritmo Humano’

A revolução na logística brasileira passa menos pela instalação de novos softwares e mais pela capacitação do motorista. Essa foi a principal conclusão do II Conexão Transportes, evento realizado pela Alper Seguros no dia 12 de novembro, que reuniu mais 400 participantes, entre online e presencial. Estiveram presentes executivos de empresas como Toniato, Sompo Seguros, Americanas, Golden Sat e NSTech, entre outras.

No centro do debate, ficou evidente que a chave para reduzir a sinistralidade e aumentar a eficiência operacional não reside apenas na Inteligência Artificial (IA), mas na sua união com a Inteligência Humana.

“A tecnologia evoluiu rapidamente, mas a cultura operacional não acompanhou esse ritmo. Sem investir nas pessoas, nenhum sistema consegue entregar os resultados esperados”, ressaltou Denis Teixeira, Vice-presidente sênior de transportes, frota e logística da Alper Seguros.

O Abismo Cultural e a Crise de Mão de Obra

Apesar dos avanços em ferramentas de gestão de risco, os debatedores ressaltaram que a cultura operacional no Brasil ainda resiste e o país enfrenta um duplo desafio: a escassez de pessoal e a desigualdade tecnológica. A previsão é de que faltem cerca de 5 mil motoristas em Santa Catarina até 2030, um reflexo do desinteresse e da desvalorização da mão de obra em todo o país. Por outro lado, enquanto 80% das empresas chinesas utilizam algum nível de automação logística, a média brasileira patina em torno de 20%, refletindo um investimento baixo em infraestrutura (apenas 2% do PIB, contra 8% da China). Além disso, muitos acidentes ainda são causados pelo estado emocional do motorista, o que reforça a tese de que não existe algoritmo que possa superar decisões imprecisas, pressões emocionais ou a falta de treinamento adequado.

Cases: IA que “conversa” com o motorista

O grande destaque do evento foi a apresentação de cases de sucesso que uniram IA e o fator humano, como a SARA da Toniato, um agente de Inteligência Artificial integrado ao WhatsApp, que atua como copiloto e consultor do motorista. Uma operação que demonstrou um impacto operacional imediato: a taxa mínima de ocupação subiu para 90%, a rentabilidade aumentou e a empresa registrou um caso emblemático de um ano sem roubos ou acidentes em uma operação com a Bayer.

A mensagem de encerramento do Conexão Transportes foi um consenso: a próxima fase da logística depende da união de pessoas preparadas, IA bem calibrada e um esforço contínuo em cultura de segurança. A Alper confirma novas edições do evento em 2026, com foco em acelerar a integração entre tecnologia e a valorização do capital humano no setor.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 29 escritórios pelo país, ao todo são 24 empresas adquiridas sob a atual gestão.