EXPOCIST 2024 acontecerá nos dias 04 e 05 de dezembro!

O evento, que é promovido pelo CIST – Clube Internacional de Seguros de Transportes será realizado nos dias 04 e 05 de dezembro em São Paulo (WTC). Conforme a organização do evento, estão confirmados palestrantes de destaque no mercado, entre eles: Frederico Leopoldo, presidente do CIST; Arnon Melo, diretor e fundador da MELLOHAWK Logística; Rafael Tello, do Grupo Ambipar; Fábio Garcia Barreto, diretor de Riscos Ambientais da Chubb Seguros; Max Gehringer.

Confira mais informações sobre o evento no link:

https://cist.site/expo-cist-2024/#