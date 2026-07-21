UCS recebe Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Saúde para apresentar oportunidades de negócios aos corretores

Encontro destacará o lançamento do Seguro Educacional Individual, além dos diferenciais das carteiras de vida, saúde e seguro viagem -CA União dos Corretores de Seguros (UCS) dá sequência ao calendário de encontros de 2026 com a realização do 5º Trocando Ideias (TI), que contará com a participação de Anderson Mundim, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, e Rodrigo Moreno, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Saúde.

O evento, que acontece no dia 28 de julho, às 19h, terá como foco as oportunidades de negócios nos segmentos de vida, previdência, seguro viagem e saúde, apresentando aos corretores diferenciais competitivos, novidades do mercado e estratégias para ampliar a geração de negócios.

Durante sua apresentação, Anderson Mundim abordará os principais diferenciais do portfólio da Bradesco Vida e Previdência, incluindo soluções em Seguro de Vida, Seguro Viagem e o recém-lançado Seguro Educacional Individual, produto exclusivo da companhia voltado à proteção financeira da educação. O executivo também conduzirá um quiz interativo por aplicativo de celular, estimulando a participação dos presentes e promovendo uma experiência dinâmica para avaliar, de forma descontraída, o conhecimento dos corretores sobre os produtos da seguradora.

Na sequência, Rodrigo Moreno apresentará os diferenciais da Bradesco Saúde, destacando oportunidades de vendas, soluções para clientes pessoa física e empresarial e estratégias para que os corretores ampliem sua atuação em um dos segmentos mais relevantes do mercado de benefícios.

“A proposta é oferecer aos participantes uma visão prática sobre as oportunidades existentes nas carteiras de vida, saúde e benefícios, mostrando como esses produtos podem fortalecer o relacionamento com os clientes, gerar novas receitas e ampliar a atuação consultiva dos corretores”, destaca Augusto Esteves, presidente da UCS.

Ao final, os participantes poderão interagir diretamente com os executivos em um momento dedicado a perguntas e troca de experiências, mantendo a essência do Trocando Ideias de aproximar os profissionais das lideranças do mercado e fomentar discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento dos negócios.

“O TI foi criado justamente para proporcionar esse contato direto entre corretores e executivos das seguradoras, permitindo que os participantes conheçam novidades, esclareçam dúvidas e identifiquem oportunidades concretas para suas corretoras. Nesta edição, teremos ainda a oportunidade de conhecer em primeira mão um produto exclusivo do mercado e discutir como ele pode gerar novos negócios para os corretores”, reforça Augusto Esteves.

O evento é aberto a corretores de seguros e profissionais do setor, associados ou não à UCS, reforçando o compromisso da entidade com a disseminação de conhecimento, o fortalecimento do relacionamento entre os players do mercado e o desenvolvimento da atividade corretora.

Serviço

5º TI 2026 – UCS recebe Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Saúde

Data: 28 de julho de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista – São Paulo (SP)

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br