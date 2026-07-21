APet contempla tutor em sorteio mensal

A APet realizou a entrega de um prêmio no valor bruto de R$ 10 mil ao tutor Leandro Neves Oliveira, contemplado no sorteio mensal exclusivo, destinado aos tutores que possuem um plano de saúde pet da empresa. O prêmio é garantido pela Zurich Capitalização. A entrega aconteceu no mês de julho, no escritório da APet em São Paulo, e contou com a presença do tutor dos pets Kira Neves e Sushi Neves, dois cães da raça Spitz Alemão.

O contemplado destacou sua satisfação com os serviços prestados pela empresa e agradeceu pelo atendimento recebido ao longo dos últimos anos. “Gostaria de agradecer por ter sido contemplado com este prêmio. Tenho o plano de saúde há três anos para os meus dois pets e estou satisfeito. É um plano que funciona e que se diferencia no mercado. Recomendo e utilizo sempre que necessário, sem nunca ter enfrentado problemas. Além disso, ainda tive a felicidade de ser contemplado com este prêmio. Espero continuar com a APet por muitos anos”.

Mais do que oferecer assistência à saúde animal, a APet desenvolve uma jornada de cuidado, confiança e benefícios voltados tanto aos pets quanto aos seus tutores. Além da proteção e da assistência veterinária, os clientes da APet também contam, sem custo adicional, com seguro de Vida para o tutor; telemedicina Humana para o tutor e até três dependentes; e a participação automática no sorteio mensal de R$ 10 mil.

Para o CEO da APet, Luiz Gênova, a entrega representa o fortalecimento do propósito da empresa e o reconhecimento de uma relação baseada em confiança, acolhimento e qualidade no atendimento. “Este momento fortalece nosso propósito de democratizar o acesso à saúde e aos cuidados de qualidade para os pets, proporcionando uma jornada encantadora para nossos clientes e seus companheiros. O depoimento do Leandro e nossos indicadores de atendimento nos enchem de orgulho e mostram que estamos no caminho certo, concluiu”

Sobre a Apet

A APet é um plano de saúde para cães e gatos, que tem como propósito “Garantir acesso a cuidados e saúde de qualidade aos pets”. A APet oferece planos completos, acessíveis e amplamente aceitos, e com vários diferenciais, como modelo livre escolha; tele consulta pet; tag localizadora; rede de clínicas parceiras; reembolso fácil; jornadas sem atritos para os tutores; clube de vantagens e ainda inclui um seguro de acidentes pessoais para o Tutor; que também concorre a um prêmio mensal de incentivo de R$ 10 mil.