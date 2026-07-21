Sincor-SP amplia acervo técnico com e-book sobre Seguro de Riscos de Engenharia

O Sincor-SP lançou o e-book Seguro de Riscos de Engenharia, desenvolvido pela Comissão Técnica de Riscos de Engenharia e Resseguro da entidade para apoiar os corretores de seguros na atuação em um segmento que exige elevado conhecimento e atenção às particularidades de cada empreendimento. A publicação integra as iniciativas do Hub de Soluções voltadas à capacitação profissional e ao fortalecimento da atuação consultiva dos associados. Para acessar, clique aqui.

O Seguro de Riscos de Engenharia é destinado à proteção de obras civis, instalações e montagens contra prejuízos materiais decorrentes de acidentes súbitos e imprevistos durante a execução dos projetos. Como cada obra apresenta características específicas relacionadas ao porte, cronograma, responsabilidades e riscos envolvidos, a correta contratação da apólice depende de uma análise criteriosa por parte do corretor.

O e-book foi elaborado com linguagem objetiva e foco na aplicação prática, reunindo informações que auxiliam o corretor a compreender os principais aspectos do produto e a orientar seus clientes com maior segurança durante todo o processo de contratação e acompanhamento da obra.

Entre os temas abordados estão os conceitos fundamentais do Seguro de Riscos de Engenharia, as coberturas básicas para Obras Civis em Construção (OCC), Instalação e Montagem (IM) e coberturas conjugadas, além das principais coberturas adicionais que podem ser contratadas conforme as características de cada empreendimento. O material também destaca aspectos relacionados à Responsabilidade Civil, manutenção, desentulho, propriedades circunvizinhas, equipamentos móveis, riscos do fabricante e outras garantias complementares que podem ampliar a proteção da apólice.

Outro destaque da publicação é a orientação sobre a vigência do seguro, a definição da importância segurada, os critérios para prorrogação da apólice em caso de atraso nas obras e a aplicação da cláusula de rateio quando houver insuficiência dos valores segurados. O conteúdo também explica as diferenças entre contratações a Risco Total e a Risco Relativo, além de apresentar orientações sobre a liquidação de sinistros.

O e-book dedica ainda um capítulo aos documentos e inspeções necessários antes da contratação, reforçando a importância da análise do cronograma físico-financeiro, das características da obra, das fundações, escavações, equipamentos utilizados e da inspeção dos imóveis vizinhos. Também aborda boas práticas de gerenciamento de riscos durante a execução dos trabalhos, evidenciando a importância da prevenção para redução de perdas.

A publicação chama atenção ainda para as principais exclusões e pontos de atenção presentes nas apólices de Riscos de Engenharia, reforçando a necessidade de leitura cuidadosa das condições gerais, especiais e particulares de cada seguradora. Desde a Circular Susep nº 620/2020, as seguradoras passaram a ter maior liberdade para elaborar seus clausulados, tornando ainda mais relevante o papel consultivo do corretor na orientação aos clientes.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, destaca que a produção contínua de conteúdos faz parte da estratégia da entidade de fortalecer a atuação dos corretores. “Nosso compromisso é oferecer ferramentas que contribuam para a atualização profissional e permitam aos corretores prestar uma consultoria cada vez mais qualificada aos seus clientes. O Seguro de Riscos de Engenharia é um ramo altamente especializado, e materiais como este ajudam o profissional a atuar com mais segurança e confiança.”

Para o coordenador da Comissão Técnica de Riscos de Engenharia e Resseguro, Renato da Cunha Bueno Marques, o material foi desenvolvido para transformar conceitos complexos em orientações aplicáveis à rotina da corretagem. “O Seguro de Riscos de Engenharia possui inúmeras particularidades que exigem atenção desde a análise inicial do empreendimento até a liquidação de um eventual sinistro. Nosso objetivo foi reunir os principais pontos que o corretor precisa conhecer para identificar riscos, orientar seus clientes e estruturar contratações mais adequadas.”

O e-book Seguro de Riscos de Engenharia está disponível na área restrita do portal do Sincor-SP e pode ser acessado pelos corretores associados mediante login e senha. A iniciativa faz parte da estratégia da entidade de ampliar a oferta de conteúdos voltados à capacitação profissional e ao fortalecimento da atuação consultiva dos corretores de seguros.

A Comissão Técnica de Riscos de Engenharia e Resseguro do Sincor-SP é composta por Renato da Cunha Bueno Marques (coordenador), Cezário Peixoto, Horst Eduard Kolbe, Luciano Antonio Rossi, Mauricio Leite e Milton Ulisses Camargo.

Além do acesso a materiais exclusivos como este, os associados do Sincor-SP contam com a Plataforma de Serviços da entidade, que reúne ferramentas, soluções e iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável da corretagem de seguros e ao apoio permanente aos profissionais do setor.

Fonte: Sincor-SP