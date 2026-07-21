Campanha transforma participação da população em doação de Planos Odontológicos

Neste ano, pela primeira vez, julho é oficialmente o Mês Nacional da Saúde Bucal, após a sanção da Lei nº 15.408. Aproveitando esse marco, o Movimento Julho Neon, criado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), lançou a Galeria do Sorriso Brasileiro, uma iniciativa que transforma um gesto simples em impacto social.

A proposta é reunir 6 mil fotos e vídeos de sorrisos de pessoas de todas as regiões do Brasil. Quando essa meta for alcançada, Operadoras parceiras da SINOG irão doar mais de mil Planos Odontológicos para instituições sociais, ampliando o acesso à Assistência Odontológica de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Mais do que uma campanha digital, a iniciativa busca criar uma grande mobilização nacional em torno da importância da Saúde Bucal e mostrar como um simples sorriso pode gerar um benefício concreto para quem mais precisa.

Caso tenha interesse, podemos colocar à disposição a Dra. Fernanda Ceneviva, Diretora Executiva da SINOG, para falar sobre a campanha, o impacto da oficialização do Mês Nacional da Saúde Bucal, os desafios de acesso à Assistência Odontológicano Brasil e como a mobilização pretende transformar engajamento em cuidado.

A participação é gratuita e aberta a toda a população pelo site www.galeriasorriso.com.br

Sobre o Julho Neon

O Brasil celebra oficialmente julho como o Mês Nacional da Saúde Bucal. Instituída pela Lei nº 15.408, a iniciativa representa um marco para a conscientização sobre prevenção e acesso ao cuidado odontológico e fortalece o Julho Neon, Movimento criado pelaSINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), que chega à sua 6ª edição mobilizando Operadoras, Dentistas, Empresas, Instituições e a população em todo o País.

Criado pela SINOG, o Julho Neon é o maior Movimento de Conscientização sobre Saúde Bucal do Brasil. Em sua 6ª edição, promove ações de mobilização social, prevenção e acesso à Assistência Odontológica em diferentes regiões do País, reforçando o compromissode transformar a conscientização em impacto social por meio de iniciativas que aproximam o cuidado odontológico da população.

Acesse e saiba mais: https://julhoneon.com.br/

Sobre a SINOG

Criada em 1996, a SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) atua como representante da Odontologia Suplementar no Brasil, promovendo o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Setor.

Além disso, realiza anualmente o Congresso SINOG, o maior evento da América Latina voltado exclusivamente à Odontologia Suplementar, reunindo Operadoras, Prestadores, , Órgãos Reguladores, Empresas e especialistas para debater os principais desafios, tendênciase oportunidades do Setor.

A SINOG também promove o Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, Movimento nacional dedicado à conscientização e à Prevenção em Saúde Bucal, criado pela entidade e reconhecido pela Lei nº 15.408/2026 como o Mês Oficial da Saúde Bucal.