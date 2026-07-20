Grupo Bradesco Seguros atualiza seus sistemas para o CNPJ alfanumérico de forma pioneira no mercado segurador

Seguradora já realizou a adequação de seus sistemas ao novo padrão de identificação de pessoas jurídicas definido pela Receita Federal – O Grupo Bradesco Seguros atualizou seus sistemas para o novo padrão de CNPJ alfanumérico de forma antecipada. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a inovação, a evolução tecnológica e a antecipação de mudanças regulatórias que impactam o ambiente de negócios.

Ao antecipar a adaptação de seus sistemas, a seguradora garante a continuidade de seus processos de negócios, preservando a integração com segurados, corretores, parceiros comerciais, instituições financeiras e órgãos reguladores.

A atualização contemplou a arquitetura tecnológica da companhia, os processos fiscais e as operações comerciais, assegurando que todas as plataformas estejam preparadas para reconhecer, validar e processar o novo formato de identificação empresarial.

“Conseguimos antecipar a estruturação de dezenas de sistemas que utilizamos em nossa jornada. Apesar da complexidade envolvida, toda a adaptação ocorreu com estabilidade e sem impacto operacional para o nosso negócio”, destaca Alexandre Faller, Superintendente Sênior de TI do Grupo Bradesco Seguros.

Para o setor de seguros, a mudança possui impacto estratégico, uma vez que o CNPJ está presente em praticamente toda a jornada operacional das seguradoras, desde a cotação e a subscrição de riscos até a emissão de apólices, integração com corretoras, processamento de sinistros, pagamento de indenizações e comissionamento de parceiros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Faller, Superintendente Sênior de TI do Grupo Bradesco Seguros Alexandre Faller, Superintendente Sênior de TI do Grupo Bradesco Seguros