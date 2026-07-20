Nota de pesar CSP-MG lamenta profundamente o falecimento do diretor Maurício Tadeu Barros Morais

Com profunda tristeza e imenso pesar, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) comunica o falecimento de seu diretor Maurício Tadeu Barros Morais, ocorrido no domingo, 19 de julho. “É muito difícil encontrar palavras para falar de alguém que fez parte da nossa história durante tantos anos. Maurício dedicou sua inteligência, seu talento e coração ao crescimento do CSP-MG. Sempre generoso, acolhedor e disposto a compartilhar conhecimento, tornou-se uma referência para o mercado e uma inspiração para todos nós. O mercado de seguros perde um profissional extraordinário. Eu perco um amigo muito querido, um companheiro de caminhada e um ser humano admirável. Permanecerá vivo em cada projeto que ajudou a construir e na lembrança de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, lamenta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Um dos fundadores do CSP-MG, Maurício dedicou parte importante de sua trajetória ao fortalecimento da entidade e ao desenvolvimento do mercado de seguros. Ao longo dos anos, ocupou diferentes funções na diretoria do Clube, sempre pautado pelo compromisso, pela ética, generosidade e desejo permanente de contribuir para o crescimento do setor e das pessoas.

Com mais de 50 anos de atuação no mercado segurador, construiu uma carreira marcada por posições de liderança em grandes companhias do setor. Professor por décadas na Escola de Negócios e Seguros (ENS), no curso de formação de corretor de seguros, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e na Fundação Unimed, tornou-se referência para inúmeras gerações de profissionais. Além disso, Maurício era consultor, empresário e, atualmente, CEO da Ways Gestão Empresarial. Sua capacidade de compartilhar conhecimento, formar lideranças, construir pontes e incentivar o diálogo fez dele uma presença respeitada e admirada em todo o mercado.

Mais do que um grande profissional, Maurício deixa o exemplo de um homem íntegro, solidário, apaixonado pela vida e pelas pessoas. Sua inteligência, bom humor, disposição para ensinar e espírito agregador marcaram profundamente todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Neste momento de dor, o CSP-MG manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos os profissionais do mercado de seguros que hoje perdem um colega, um mestre e um grande amigo.

O legado de Maurício Tadeu Barros Morais permanecerá vivo na história do Clube e na memória de todos aqueles que acreditam na força do conhecimento, da cooperação e no compromisso de proteger pessoas.

O velório será amanhã, dia 21 de julho, das 11h30 às 15h, no Cemitério Parque da Colina (Capela 04), localizado na Rua Santarém, 50, bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte/MG.