UCS promove TI com a Porto Bank para apresentar oportunidades do consórcio ao corretor de seguros

O diretor Carlos Eduardo Gondim abordará os benefícios do consórcio para clientes e corretores, além do novo produto Consórcio com Data Certa – A União dos Corretores de Seguros (UCS) dá sequência ao calendário de encontros de 2026 com a realização do 4º Trocando Ideias (TI), que contará com a participação de Carlos Eduardo Gondim, diretor de Soluções de Acúmulo na Porto Bank.

O evento, que acontece no dia 23 de junho, às 19h, terá como foco o consórcio como oportunidade de negócios para o corretor de seguros, destacando estratégias para ampliação de receitas, fortalecimento do relacionamento com clientes e diversificação da atuação comercial.

Durante o evento, Gondim apresentará os benefícios do consórcio tanto para os corretores quanto para os consumidores, além de detalhar o funcionamento do Consórcio com Data Certa, solução recentemente lançada pela Porto Bank voltada a clientes que desejam usufruir das vantagens do consórcio com mais previsibilidade no planejamento da compra ou troca do veículo.

“A proposta é oferecer aos participantes uma visão prática sobre o potencial do produto no dia a dia da corretora, demonstrando como o consórcio pode complementar o portfólio de soluções e ampliar as oportunidades de relacionamento e fidelização dos clientes”, adianta.

Ao final, os participantes terão a oportunidade de interagir diretamente com o executivo em um momento aberto para perguntas, mantendo a essência do Trocando Ideias de promover diálogo, troca de experiências e construção conjunta.

“Nosso objetivo no TI é aproximar os corretores das lideranças do mercado e trazer temas que gerem oportunidade real de negócios. O consórcio é um segmento com enorme potencial de crescimento e pode representar uma importante frente de expansão para os corretores”, destaca Augusto Esteves, presidente da UCS.

O evento é aberto a corretores de seguros e profissionais do setor, associados ou não à UCS, reforçando o propósito da entidade de estimular conexões, disseminar conhecimento e aproximar os diferentes players do mercado de seguros.

Serviço

4º TI 2026 – UCS recebe a Porto Bank

Data: 23 de junho de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP

Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br