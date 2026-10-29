UCS apresenta novidades do Brokertech e aplicações de inteligência artificial em encontro com a Tokio Marine

Durante o 7º Trocando Ideias, executivos da seguradora destacaram ferramentas digitais para ampliar vendas, identificar oportunidades na carteira de clientes e aumentar a produtividade dos corretores – A União dos Corretores de Seguros (UCS) realizou, no dia 27 de outubro, no Charles Pizza Grill, em São Paulo, o 7º Trocando Ideias (TI) de 2026, que recebeu Alexsandro Priuli, diretor Comercial de Varejo SP Capital, Região Metropolitana e Litoral Sul da Tokio Marine Seguradora, e Cristovão Machado de Oliveira, gerente de Portais, Mobile, Canais Digitais e UX da companhia. Com o tema “Brokertech: O Futuro das Vendas de Seguros Começa Agora”, o encontro apresentou soluções digitais e novidades voltadas ao desenvolvimento dos negócios dos corretores.

Na abertura, o presidente da UCS, Augusto Esteves, agradeceu a parceria da Tokio Marine e destacou a importância de levar conhecimento e novas ferramentas aos profissionais. O dirigente também aproveitou o encontro para homenagear os corretores pelo Dia do Corretor de Seguros, celebrado em 12 de outubro, reconhecendo a contribuição da categoria para a proteção de pessoas, famílias e empresas.

Durante a apresentação, os executivos detalharam os recursos do Brokertech, plataforma gratuita da Tokio Marine que reúne ferramentas de marketing, vendas, gestão e capacitação. Entre as funcionalidades estão a criação de links para contratação digital de seguros, páginas personalizadas para divulgação de produtos e acompanhamento de oportunidades comerciais.

Cristovão explicou que os corretores podem compartilhar links de contratação por WhatsApp, e-mail, sites e canais de empresas parceiras, escolhendo se o cliente poderá concluir a compra de forma totalmente digital, consultar preços ou apenas fornecer seus dados para um contato posterior. Segundo o executivo, a comercialização por esse canal movimentou R$ 33 milhões em 2025, com mais de 50 mil apólices emitidas. Em 2026, o volume já havia alcançado R$ 32 milhões até a data do encontro, com expectativa de chegar a R$ 42 milhões até o encerramento do ano.

Priuli destacou as possibilidades de utilização desses recursos para alcançar novos públicos. Como exemplo, mencionou o caso de um corretor que passou a comercializar aproximadamente 150 a 170 seguros para estagiários por ano após compartilhar um link de contratação que continuou circulando entre potenciais clientes.

Novidades para ampliar as vendas

Um dos destaques foi a apresentação de uma nova funcionalidade de inteligência artificial, disponibilizada no próprio dia do evento, dentro da ferramenta Gestão Eficiente do Brokertech. A solução analisa a carteira de clientes de seguro automóvel da Tokio Marine e identifica aqueles com maior propensão à contratação do seguro residencial.

Com essas informações, o corretor pode direcionar suas ações comerciais aos clientes com maior potencial de compra, ampliando as oportunidades de venda cruzada e fortalecendo o relacionamento com sua carteira. “A gente quer que você ofereça para o seu cliente do automóvel o residencial, depois o vida. Por isso, essa ferramenta vai ter outros produtos também”, explicou Priuli, ao destacar a importância de diversificar as soluções oferecidas aos segurados.

Os executivos também anteciparam novidades previstas para novembro, incluindo uma plataforma de venda cruzada automatizada, inicialmente voltada aos seguros residencial, funeral e vida. A ferramenta, ainda em fase de testes na ocasião, deverá permitir o envio de ofertas personalizadas aos clientes, com valores previamente calculados e possibilidade de contratação digital.

Outra novidade apresentada foi a evolução da assistente virtual Marina, que deverá incorporar recursos de inteligência artificial para consultar condições gerais de seguros e responder a dúvidas dos corretores sobre produtos e coberturas.

Inteligência artificial na rotina das corretoras

Além do Brokertech, o encontro abordou aplicações práticas da inteligência artificial na atividade corretora. Cristovão demonstrou como ferramentas de IA podem auxiliar na criação de materiais de divulgação, na análise de planilhas, no acompanhamento de renovações e na identificação de clientes que precisam de atendimento prioritário.

O executivo também apresentou exemplos de automação já utilizados pela Tokio Marine, como a cotação de seguro-garantia a partir da leitura de contratos. Segundo ele, o recurso reduziu de aproximadamente dez minutos para 30 segundos o tempo necessário para gerar uma cotação.

Ao falar sobre o uso dessas tecnologias, Priuli ressaltou que o objetivo deve ser liberar os profissionais de atividades operacionais para que possam se dedicar mais às vendas e ao relacionamento com os clientes. Ele relatou o caso de uma corretora que utilizou inteligência artificial para automatizar tarefas antes realizadas manualmente por dois funcionários. Em vez de reduzir a equipe, a orientação foi aproveitar esses profissionais em atividades comerciais.

Cristovão também chamou a atenção para a importância da qualidade dos dados e do uso responsável da tecnologia. “A IA é para potencializar o corretor”, afirmou, incentivando os participantes a conhecerem as ferramentas disponíveis e a investirem em capacitação.

O encontro contou ainda com a presença de representantes de entidades do mercado de seguros, parceiros e profissionais da imprensa especializada. Durante a programação, a UCS recebeu novos associados e promoveu uma homenagem aos aniversariantes de outubro.

Foto: Augusto Esteves com a equipe da Tokio Marine; 7º TI de 2026