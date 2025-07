Sompo reforça foco em seguros corporativos no 5º Trocando Ideias da UCS

Durante o 5º Trocando Ideias de 2025, promovido pela União dos Corretores de Seguros (UCS) na última terça-feira, 1º de julho, na Charles Pizzaria, os executivos da Sompo Seguros, Rogério Santos (diretor Comercial) e Jhonatan Santos (gerente Comercial), apresentaram o novo posicionamento estratégico da companhia, agora dedicada exclusivamente ao mercado de seguros corporativos.

O evento foi conduzido por Luiz Morales, fundador da UCS, que representou o presidente Augusto Esteves. Morales agradeceu a presença dos corretores e destacou a importância da busca constante por atualização profissional.

“O grande diferencial da nossa entidade são os corretores de seguros, sempre atentos a conteúdos relevantes que ampliam suas oportunidades de negócios. Um dos principais compromissos da UCS é exatamente esse: promover conhecimento para vender mais e melhor”, destacou.

Jhonatan Santos iniciou a participação da Sompo saudando os presentes e reforçando a parceria com a entidade.

“A UCS é um grupo que tratamos com muito carinho, como verdadeiros amigos. Nosso objetivo é fortalecer essa relação, oferecendo cada vez mais suporte, proximidade e soluções que impulsionem os negócios”, afirmou.

Na sequência, Rogério Santos apresentou a trajetória de transformação da Sompo, que desde 2022/2023 passou por uma reestruturação profunda, com a decisão de deixar o varejo (seguros para pessoas físicas) para se posicionar como uma seguradora especializada no segmento corporativo e no agronegócio. Segundo o executivo, a mudança representa um retorno às origens da empresa.

“Reestruturamos nosso foco para atuar em um contexto mais corporativo, que sempre foi o DNA da companhia. A decisão se mostrou acertada, já que mantivemos o nível de produção mesmo após a saída dos produtos de varejo”, explicou.

Atualmente, o portfólio da Sompo é voltado para empresas de diversos portes, com produtos nas linhas de Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O reposicionamento incluiu uma série de ações estratégicas: campanhas de marca, investimentos em tecnologia e transformação digital, comunicação segmentada e um robusto trabalho comercial, que resultaram em expressivo crescimento e maior presença da Sompo no mercado de grandes riscos.

Os números confirmam o sucesso da nova fase. Em 2022, a Sompo registrou crescimento de 32,6% na base de seguros corporativos nas regiões Norte e Nordeste. No primeiro semestre de 2023, a companhia alcançou R$ 997,8 milhões em prêmios nesse segmento. Já em 2024, o volume superou R$ 1,1 bilhão em grandes riscos, com aumento de 61% em relação ao ano anterior.

Para sustentar essa evolução, a Sompo tem investido fortemente em soluções digitais, especialmente com o uso de inteligência artificial e análise de dados para precificação e subscrição — com destaque para o segmento de Transportes. A estrutura organizacional também foi fortalecida com a reestruturação de lideranças nas áreas estratégica, digital e comercial.

Além da apresentação da Sompo, o evento também destacou os grupos de trabalho “Trocando Negócios”. Os coordenadores Josafá Ferreira (TN Saúde) e Eduardo Minc (TN Automóvel) convidaram os corretores a participarem das discussões e atualizações desses importantes segmentos.

A vice-presidente da UCS, Catia Guirao, responsável pelas ações sociais da entidade, convidou os corretores para as tradicionais caminhadas às terças-feiras no Museu do Ipiranga e anunciou uma edição especial marcada para o dia 12 de julho, no Estádio do Morumbi, com visita ao clube e almoço de confraternização.