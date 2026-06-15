Sincor-RJ promove palestra sobre IA para Corretoras de Seguros

O Sincor-RJ promoverá, dia 30 de junho (terça-feira), a partir das 9h30, mais um Ciclo de Conhecimento do SINCOR Educa, com o tema Inovação e Inteligência Artificial (IA) para Corretoras de Seguros”. No evento, o professor Arley Boullosa vai demonstrar comoos Corretores de Seguros podem utilizar, na prática, a inovação e a IA para transformarem a gestão e os resultados de suas empresas.

Os interessados poderão acompanhar a palestra por meio remoto ou presencialmente, na sede do Sincor-RJ (Rua dos Mercadores 10 – Centro, RJ).

Para quem optar pelo formato presencial, o Sindicato vai disponibilizar um café da manhã e a oportunidade de networking, a partir das 9h.

As vagas são limitadas. Então, não deixe para garantir sua presença na última hora.

Até o dia 23 de junho (3ª feira), as inscrições serão exclusivas para associados do Sincor-RJ, que terão prioridade. A partir dessa data, estarão abertas também para não associados, conforme disponibilidade.

As empresas Corretoras de Seguros associadas podem inscrever até cinco colaboradores no evento.

A inscrição deve ser feita neste endereço eletrônico: https://www.sincor-rj.org.br/sincor-educa