Sakura e Universal Assistance reforçam parceria com evento interno para equipe

No último dia 21 de fevereiro, a Sakura e a Universal Assistance se uniram para promover um treinamento exclusivo para o time Comercial e Non-Air da consolidadora, trazendo todas as novidades para os agentes de viagem. O evento ocorreu na sede da Sakura, em São Paulo, e contou com a presença de representantes das duas empresas, a fim de levar mais conhecimento e vendas assertivas para os colaboradores.

Na ação, a Universal Assistance, especialista quando o assunto é seguro viagem, reforçou a parceria com a consolidadora e apresentou seus produtos e serviços, além de promover as melhores oportunidades para serem oferecidas aos agentes de viagens e clientes.

Sobre a Universal Assistance

A Universal Assistance é líder em seguro viagem, oferecendo há 40 anos assistência e reembolso aos clientes. A empresa está presente em 180 países e possui mais de 10 milhões de viajantes assistidos pelo mundo todo. No Brasil, são mais de 3 mil agências e operadoras de turismo, espalhadas por 17 estados. As coberturas incluem assistência médica, assistência jurídica, assistência em caso de cancelamento, assistência odontológica, cobertura Covid-19, telemedicina, cobertura de bagagem em casos de perda/extravio ou atraso, app completo com dicas úteis para as viagens e acesso às salas VIP em caso de voo atrasado. A Universal Assistance é uma das empresas da Zurich Seguros, que está presente em 21 países. A seguradora foi reconhecida como uma das líderes do segmento de seguro viagem no Brasil, por meio do prêmio Reclame Aqui, com reputação ótima e 100% das reclamações de usuários respondidas no site.

Foto: Fabrizio, Gilberto e Stefano da Universal Assistance e Cassio e Sandi da Sakura