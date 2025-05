Prêmio CSP Bahia chega à 3ª edição com novidades e reforça reconhecimento aos destaques do setor

A terceira edição do Prêmio CSP Bahia já tem data marcada: será realizada no dia 17 de outubro, às 18h, no tradicional Teatro da Cidade, em Salvador. A premiação — que se consolidou como um dos mais relevantes reconhecimentos do setor de seguros no Estado — retorna este ano com novidades no regulamento e uma proposta ainda mais conectada à valorização dos profissionais que contribuem para a disseminação da cultura do seguro de pessoas e benefícios na Bahia.

Em sua terceira edição consecutiva, a premiação, organizada pelo Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia, se destaca por seu caráter democrático, criterioso e inovador. Com processo de votação exclusivo para os mais de 1.300 associados da entidade e auditoria conduzida pelos conselhos Institucional e Fiscal do CSP Bahia, o prêmio reafirma o compromisso com a transparência e a valorização dos profissionais que atuam com excelência nos segmentos de vida, previdência, capitalização, saúde suplementar e planos odontológicos.

Nesta edição, o regulamento passou por ajustes importantes. Segundo o presidente do CSP Bahia, Antônio Daniel Mota, a partir de agora, os indicados serão sugeridos por beneméritas, associados Diamante, associados parceiros e pela comissão organizadora, dentro de limites estabelecidos para cada grupo. Outra mudança é que a votação será realizada em turno único, tornando o processo mais dinâmico e eficiente.

“Fomos pioneiros na Bahia ao criar uma premiação com esse formato, voltada exclusivamente aos profissionais que multiplicam conhecimento e fortalecem os ramos de seguros de pessoas e benefícios. Com transparência, auditoria e democracia, o Prêmio CSP Bahia cresce a cada edição. Em 2025, teremos novidades importantes tanto para os profissionais quanto para os patrocinadores e o público. Será um evento marcante”, afirma o dirigente.

Ao todo, serão premiados os destaques em sete categorias, duas delas voltadas exclusivamente aos corretores de seguros. A expectativa os organizadores é reunir um público de aproximadamente 300 pessoas, entre executivos de seguradoras e operadoras, representantes de entidades, lideranças do mercado e profissionais da imprensa especializada. O evento mantém a tradição de combinar conteúdo e celebração, com atração artística a ser anunciada em breve.

O CSP Bahia conta atualmente com 17 empresas beneméritas, que são patrocinadoras naturais da premiação. Além disso, foram abertas cotas especiais de patrocínio nas categorias Diamante, Ouro e Prata, com contrapartidas estratégicas e visibilidade institucional para as marcas apoiadoras. O Clube também disponibilizará, como nas edições anteriores, um site exclusivo para o evento, com todas as informações sobre regulamento, categorias, programação e votação.

Reconhecido como o principal canal de relacionamento e divulgação dos segmentos de seguros de pessoas e benefícios na Bahia, o CSP Bahia atua de forma estratégica para fomentar o crescimento do setor, promover a capacitação de profissionais e estimular o diálogo entre os diversos agentes de mercado.

As empresas interessadas em patrocinar o evento ou obter mais informações podem entrar em contato com a Diretoria do CSP Bahia. Mais detalhes em breve no site oficial do evento.