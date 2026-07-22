Pelo quinto ano consecutivo, MetLife é patrocinadora da Expert XP e reforça integração entre proteção e investimentos

Companhia levará ao evento o debate sobre o papel do seguro na proteção da capacidade de gerar renda, na construção de patrimônio e na segurança financeira ao longo das diferentes fases da vida – A MetLife é, pelo quinto ano consecutivo, uma das patrocinadoras Ouro da Expert XP 2026, um dos maiores festivais de investimentos do mundo, que acontece entre 23 e 25 de julho, em São Paulo. A participação reforça a estratégia da companhia de ampliar o diálogo sobre a integração entre proteção e planejamento financeiro, contribuindo para que mais pessoas possam construir seu futuro com maior segurança e resiliência diante de imprevistos.

Para a MetLife, o seguro de vida deve ser considerado desde as primeiras etapas da jornada financeira, e não apenas quando o patrimônio já está consolidado. Ao proteger a renda, a capacidade de trabalho e os planos de longo prazo, o seguro contribui para evitar que eventos inesperados interrompam a formação de reservas, o pagamento de compromissos ou a construção patrimonial de pessoas e famílias.

No dia 24 de julho, às 14h, o CEO da MetLife Brasil, Breno Gomes, participará do painel “Proteção e Prosperidade: Como o seguro está redefinindo o planejamento financeiro no Brasil”. A conversa abordará a evolução do seguro de vida, sua complementaridade com os investimentos e sua contribuição para um planejamento financeiro mais integrado ao longo das diferentes fases da vida.

“A Expert XP se consolidou como um importante fórum para discutir a evolução das necessidades financeiras dos brasileiros. Para a MetLife, participar desse debate é uma oportunidade de reforçar que proteção e investimentos não são decisões concorrentes, mas partes complementares de uma estratégia consistente. Enquanto os investimentos apoiam a construção do patrimônio, o seguro protege a renda, os planos e a capacidade de continuar construindo esse futuro mesmo diante de imprevistos”, afirma Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil.

A necessidade de proteção acompanha diferentes momentos da vida financeira. Para quem está iniciando a formação de patrimônio, o seguro pode ajudar a preservar a renda e a continuidade dos projetos pessoais e familiares. À medida que o patrimônio cresce, também pode oferecer recursos para enfrentar situações inesperadas sem comprometer investimentos ou estratégias financeiras de longo prazo.

Em fases mais avançadas, o seguro pode ainda contribuir para a preservação patrimonial, a geração de liquidez e o planejamento sucessório, de acordo com as características da contratação e a legislação aplicável. Dessa forma, a proteção evolui juntamente com as necessidades de cada cliente.

A companhia também defende a ampliação do acesso à proteção, por meio de soluções adequadas a diferentes perfis, momentos de vida e capacidades financeiras. A democratização do seguro é considerada um elemento relevante para fortalecer a resiliência financeira da população e ampliar a compreensão sobre seu papel no planejamento de longo prazo.

“A Expert XP é uma oportunidade relevante para aprofundarmos o relacionamento com parceiros, entendermos suas demandas e construirmos novas conexões. Chegamos a esta edição em um momento especialmente positivo da nossa parceria com a XP, iniciada em 2018, e queremos continuar avançando na oferta de soluções que acompanhem as diferentes jornadas financeiras dos clientes”, afirma Joyce Barbosa, diretora Comercial da MetLife.

Durante os três dias do evento, a MetLife contará com um espaço de 64 m² dedicado ao relacionamento com parceiros e à troca de experiências sobre soluções de proteção.

A presença na Expert XP 2026 integra a estratégia da companhia de participar dos principais fóruns de discussão do mercado financeiro e ampliar a compreensão de que um planejamento financeiro completo deve combinar crescimento e proteção. Mais do que preservar um patrimônio já constituído, o seguro contribui para proteger a capacidade de gerar renda, manter planos em curso e construir um futuro financeiro mais seguro.

Serviço:

Expert XP 2026

Data: 23, 24 e 25 de julho de 2026

Painel: Proteção e Prosperidade: Como o seguro está redefinindo o planejamento financeiro no Brasil

Data e horário do painel: 24 de julho, sexta-feira, às 14h

São Paulo Expo

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br