15º Congresso Brasileiro de Atuária divulga programação sobre os desafios da inteligência, dados e gestão de riscos

O 15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA), promovido pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), consolidou-se como o principal encontro da ciência atuarial no Brasil. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, com o tema “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”.

Desde sua primeira edição, em 1994, o Congresso Brasileiro de Atuária tornou-se referência nacional na disseminação do conhecimento técnico, na atualização profissional e no fortalecimento institucional da profissão. Em sua 15ª edição, o evento reafirma a crescente importância do atuário como agente estratégico na tomada de decisões baseada em dados, modelagem de riscos e sustentabilidade dos sistemas econômico-financeiros.

O presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, Giancarlo Germany, destaca que o congresso evidencia a evolução da ciência atuarial e sua importância crescente para a sociedade. “A atuação do atuário nunca foi tão estratégica. Em um mundo marcado por mudanças aceleradas, inteligência artificial, transformação digital, longevidade e novos riscos, nossa profissão assume um papel fundamental na construção de soluções sustentáveis para empresas, governos e para toda a sociedade. O 15º Congresso Brasileiro de Atuária representa esse momento de evolução da carreira e reafirma o compromisso do IBA com a excelência técnica, a inovação e o desenvolvimento da profissão.”

A programação reúne profissionais, pesquisadores, executivos, representantes dos órgãos reguladores e lideranças dos mercados de seguros, previdência, saúde suplementar, finanças, investimentos e gestão de riscos, promovendo debates sobre os principais desafios enfrentados pela sociedade em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, regulatórias e demográficas. O evento terá início, no dia 12 de agosto, com um Curso Pré-Congresso dedicado ao tema “Risco, Dados e Inteligência para Atuários em Seguros Não-Vida”, reunindo especialistas nacionais e internacionais para uma imersão técnica voltada ao desenvolvimento profissional. O encerramento da atividade contará com um coquetel de integração entre os participantes. Já nos dias 13 e 14 de agosto, o congresso oferecerá uma agenda diversificada de painéis e palestras que abordarão temas estratégicos para o presente e o futuro da profissão. Entre os assuntos em destaque estão: Integração entre dados, regulação e inteligência atuarial; Inteligência Artificial aplicada à Atuária; Transformação digital e uso estratégico de dados; Previdência Social e previdência complementar; Longevidade e seus impactos econômicos; ESG e sustentabilidade; Gestão de riscos climáticos; Novos mercados de atuação para atuários; Mutualismo e inovação no mercado segurador; e Inteligência atuarial aplicada à tomada de decisão.

Além das apresentações técnicas, o congresso promoverá momentos dedicados ao networking, integração entre profissionais, troca de experiências e fortalecimento da comunidade atuarial brasileira. A programação também contará com palestrantes internacionais e especialistas reconhecidos pelo mercado, ampliando a discussão sobre tendências globais da profissão.

Para a diretora de Perícias do IBA e integrante da Comissão Organizadora do congresso, Priscila Portal, a programação foi construída para refletir o momento de transformação vivido pela profissão. “O Congresso foi planejado para proporcionar uma experiência que combina atualização técnica, visão estratégica e integração entre diferentes segmentos da atuária. A profissão vive um momento de expansão, impulsionado pelo uso intensivo de dados, pelas novas tecnologias e pela crescente complexidade dos riscos. Nossa programação busca exatamente preparar os profissionais para esse novo cenário, promovendo debates qualificados e a troca de experiências entre especialistas de diferentes áreas de atuação.”

Com expectativa de recorde de público, o congresso é o principal ambiente de atualização profissional, produção de conhecimento e fortalecimento da ciência atuarial brasileira, reunindo especialistas de diferentes setores para discutir soluções que contribuirão para um futuro mais seguro, sustentável e orientado por inteligência e dados.

Serviço

15º Congresso Brasileiro de Atuária

Tema: Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira

Data: 13 e 14 de agosto de 2026

Local: Windsor Barra Hotel

Realização: Instituto Brasileiro de Atuária

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e tem como objetivo principal incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).